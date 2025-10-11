ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tαξίδι και επιστροφή στον ΠΑΟΚ!

Ο Μπράντον Τόμας επέστρεψε για λίγο στη Θεσσαλονίκη, έναν τόπο που άφησε έντονο αποτύπωμα στην καριέρα και την καρδιά του.

Ο Ισπανός επιθετικός του Απόλλωνα Λεμεσού και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της πρωήν ομάδας του στη Νέα Μεσημβρία.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά πρώην συμπαίκτες, μέλη του τεχνικού τιμ και φίλους με τους οποίους μοιράστηκε δυνατές στιγμές, μία εκ των οποίων ήταν και η κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2023/24.

 

