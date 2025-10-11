Ο Χιμένεθ βλέπει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του μιλώντας για πρώτη φορά από τη μέρα που ανέλαβε τον Άρη και ήταν απολύτως ξεκάθαρος τόσο για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί της διακοπής όσο και για την επόμενη τετράδα αγώνων. Η ήττα από τον ΟΦΗ και κυρίως η κακή εμφάνιση που τη συνόδευσε επανάφερε την επιφυλακτικότητα που υπάρχει στις τάξεις του κόσμου από το ξεκίνημα της σεζόν και ο έμπειρος Ισπανός βλέπει ξεκάθαρα μια ευκαιρία στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ευκαιρία να… ισιώσει ξανά το πράγμα. Να ανακτηθεί η ψυχολογία, να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του γκρουπ, πέρα φυσικά από το βαθμολογικό όφελος που θα αποφέρουν οι τρεις βαθμοί μιας πιθανής νίκης. «Είναι το πρώτο παιχνίδι που μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα, να κάνουμε πράγματα και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Ακόμη κι αν το χάσουμε, πρέπει να έχουμε ματώσει στο γήπεδο» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Άρη δίνοντας το περίγραμμα.

Κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Άρης ανοίγει για φέτος τον κύκλο των ντέρμπι και ακολουθούν σύντομα και τα υπόλοιπα με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Άρα είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης να δηλώσει εμφατικά με μια νίκη ότι παραμένει ένας σοβαρός διεκδικητής μιας θέσης στην τετράδα που είναι ο ένας φετινός εγχώριος στόχος. Να κάνει μια δήλωση προθέσεων και να διορθώσει το προφίλ που τσαλακώθηκε στην Τρίπολη. Ειδικά τώρα που ο Ανδαλουσιανός τεχνικός αρχίζει να μετράει και επιστροφές (Δώνης, Γιένσεν, Αλφαρέλα) θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αυξάνοντας τα όπλα στην επιθετική φαρέτρα του και έρχεται οσονούπω και ο Κάρλες Πέρεθ.

Ο Χιμένεθ γνωρίζει καλά ότι το παρθενικό του ντέρμπι στον κιτρινόμαυρο πάγκο προσφέρει και μια ακόμη ευκαιρία. Να ξανασυνδεθεί η ομάδα με το κοινό της. Μια σχέση που έχει από το ξεκίνημα της σεζόν πολλά up and downs και απότομες εναλλαγές στα συναισθήματα. Κάθε νίκη δίνει τρεις πόντους αλλά οι νίκες στα μεγάλα παιχνίδια έχουν άλλη βαρύτητα. Στο εσωτερικό της ομάδας, στην ψυχοσύνθεση των οπαδών και φυσικά στην… οικονομία του πρωταθλήματος. Αν μάλιστα συνοδευτεί και από καλή εμφάνιση, το όφελος θα είναι διπλό.

Ο Χιμένεθ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει την ίδια παθητική εικόνα όπως με τον ΟΦΗ και το τόνισε και στους παίκτες του. Απαιτεί εντάσεις, πάθος, διάθεση, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το αποτέλεσμα αφού θεωρεί ότι με τα παραπάνω στοιχεία, και πιο πιθανό είναι να έρθει αλλά ακόμη και στο απευκταίο σενάριο που δεν έρθει, η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει.

Όπως έγινε σαφές από τα λεγόμενά του ότι αν ο Άρης θέλει να μπει στα playoffs, θα πρέπει να περιορίσει τις απώλειες τύπου Πανσερραϊκός και ΟΦΗ: «Αν θέλουμε να είμαστε ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, παιχνίδια όπως αυτά (σ.σ. Πανσερραϊκός, ΟΦΗ) πρέπει να τα κερδίζουμε» τόνισε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τους χαμένους βαθμούς που άφησε η ομάδα του σε αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να τους αναζητήσει στην επόμενη τετράδα αγώνων με Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Ολυμπιακό και Αστέρα Aktor.

athletiko.gr