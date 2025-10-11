Νίκησαν και... πρόσφεραν δροσερό «μπάνιο» στον προπονητή!

O Kεραυνός πήρε το πρώτο του ροζ φύλλο στη νέα χρονιά (κερδίζοντας με 86-70 την Ένωση) και το γιόρτασαν για τα καλά στα αποδυτήρια)

Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας του Στροβόλου δείχνει τον προπονητή Γιάννη Δαμάλη να δέχεται… επίθεση με νερά από τους παίκτες του.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας αναφέρεται:

«Πρώτη νίκη της σεζόν και στα αποδυτήρια... η "χαρά" ξεχείλισε!

Ο προπονητής μας Γιάννης Δαμαλής γιόρτασε την παρθενική του νίκη στον πάγκο του Κεραυνού όπως αρμόζει — με ένα δροσερό «μπάνιο» από τους παίκτες του!

Η ομάδα δείχνει ενότητα, πάθος και διάθεση για μεγάλα πράγματα φέτος! ».