Την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου κολυμπάμε με μαύρα γυαλάκια για Αποδοχή, Ισότητα και Συμπερίληψη

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου (16:00 – 19:00) η Φιλανθρωπική Ημερίδα Κολύμβησης «Blackened Goggles Challenge». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί και φέτος στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού, το οποίο ανοίγει ξανά μετά από εργασίες συντήρησης. Διοργανωτής είναι ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Through My Eyes by Karolina Pelendritou», τον οποίον συνέστησε προσφάτως η τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης μας Καρολίνα Πελενδρίτου.

Η διοργάνωση διεξάγεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, η οποία τιμάται στις 15 Οκτωβρίου και τελεί Υπό την Αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Υποστηρίζεται από την Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού. Συντονίζει η Total Sports Marketing.

Βιωματική εμπειρία για όλους

Στην ημερίδα κολυμπούν αθλητές και αθλούμενοι, ακόμα και αρχάριοι ανεξαρτήτως επιπέδου, από 9 χρόνων και άνω. Προς διευκόλυνση όλων, οι εκκινήσεις δεν θα δοθούν από τους βατήρες, αλλά μέσα από το νερό.

Σκοπός δεν είναι η νίκη αλλά η βιωματική εμπειρία, που στέλνει μηνύματα Αποδοχής, Ισότητας και πραγματικής Συμπερίληψης.

«Η αλλαγή ξεκινά όταν τολμάς»

«Δεν είναι απλώς μια φιλανθρωπική εκδήλωση! Είναι μια πρόκληση για ισότητα, αποδοχή και ουσιαστική συμπερίληψη. Η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά όταν τολμάς να βιώσεις κάτι διαφορετικό» σημειώνει με νόημα η ίδια η εμπνευστής της διοργάνωσης, Καρολίνα Πελενδρίτου.

Ο Οργανισμός Kateryna Biloruska Foundation είναι Charity Partner της διοργάνωσης και διασφαλίζει τη δωρεάν συμμετοχή των παιδιών έως 15 χρόνων. «Η αλλαγή ξεκινάει από τα παιδιά, γι’ αυτό έχει ξεχωριστή σημασία η συνεισφορά του Kateryna Biloruska Foundation, το οποίο ευχαριστούμε θερμά» σημειώνει ο Καρολίνα. Όλα τα έσοδα από τις υπόλοιπες εγγραφές, τόσο ατομικές όσο και ομαδικές, θα ενισχύουν στο Παρα-αθλητικό Κίνημα, με τρόπο που θα συναποφασίσουν το Through My Eyes και το Kateryna Biloruska Foundation.

Πληροφορίες

Εγγραφές στο ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=6136 και πληροφορίες στο karolinapelendritou.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

15:00 Εγγραφές

16:00 Τελετή Έναρξης

16:30 Σειρές Αναπτυξιακών Ηλικιών

17:30 Σειρές Ανδρών / Γυναικών

17:45 Σειρές Αρχάριων & Εταιρειών

18:15 Απονομές

18:30 After party

Η εκδήλωση τελεί Υπό την Αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και Υποστηρίζεται από την Κυπριακή Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ) και το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού (ΝΟΛ). Charity Partner είναι το Kateryna Biloruska Foundation.

Χορηγοί είναι η Τράπεζα Κύπρου, ο Δήμος Λεμεσού, η ΟΠΑΠ Κύπρου, η ασφαλιστική GRAWE Cyprus, η ΕΜΕΛ, η Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, οι Lions, ο Δήμος Αμαθούντας, το Amathus Beach Hotel, η FLEXCAR, η ΚΕΑΝ και η SWANS,