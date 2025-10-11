ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο επίκεντρο οι ανανεώσεις στην Ομόνοια

Στο επίκεντρο οι ανανεώσεις στην Ομόνοια

Παρ' όλο που βρισκόμαστε πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, στην Ομόνοια δουλεύουν ήδη το θέμα των ανανεώσεων. Ο Χένινγκ Μπεργκ έκανε μία πρώτη συζήτηση με τους διοικούντες σχετικά με τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους και θέλει να παραμείνουν στο ρόστερ. Η αλήθεια είναι ότι πολλών ποδοσφαιριστών η σύμβαση με την Ομόνοια εκπνέει τον Μάιο, γι' αυτό και οι συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν αρκετά νωρίς.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν από τη λίστα είναι των Φαμπιάνο, Γιόβετιτς, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μασούρα και Μάριτς. Επίσης, είναι και οι Σίμιτς, Στεπίνσκι, Εράκοβιτς, Ντιουνκού, Κυριακίδης και Μιχαήλ. Οι Αγκουζούλ και Ανδρέου αγωνίζονται με την μορφή δανεισμού στην Ομόνοια, με τον δεύτερο δεδομένα να παραμένει και τη νέα χρονιά.

Οι παίκτες πρώτης γραμμής (βλέπε Φαμπιάνο, Γιόβετιτς, Σεμέδο κ.ά. αποτελούν προτεραιότητα και στην Ομόνοια θέλουν τα πράγματα σιγά - σιγά να πάρουν τον δρόμο τους. Οι εξελίξεις αναμένονται πριν τον Γενάρη βεβαίως, καθώς εκείνη τη χρονική περίοδο αυτοί οι παίκτες μπορούν να συμφωνήσουν με άλλη ομάδα.

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη