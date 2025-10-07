Ανακοίνωσε Βέσκο Μιχαΐλοβιτς!

Η ομάδα του Αχυρώνα/Ονήσιλου ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Βέσκο Μιχαΐλοβιτς μέχρι το τέλος της περιόδου.

Αναλυτικά:

«Η Ομαδα μας ανακοινωνει την Εναρξη Συνεργασιας με τον Προπονητή κ. Vesko Mihajlovic εως το τέλος της σαιζόν

(Φώτο με τον Τεχνικό μας Διευθυντή κ.Γιώργο Τσούκκα)

O κ.Vesko Mihajlovic ειναι γνωστός πρών ποδοσφαιριστής όπου έχει κάνει μεγάλη καριέρα σε Πρώην Γιουγκοσλαβία και Κύπρο οπως ο ΑΠΟΕΛ, Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ και η Ομόνοια Λευκωσίας.

Ειναι γεννηθείς στις 17.3.1968 και εχει ξεκινήσει και την προπονητική εδω και αρκετά χρόνια ,οπως και την ενασχολησή του ως Τεχνικός Διευθυντής ( ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,ΑΛΚΗ,ΑΣΙΛ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ,ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ).

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ κ.MIHAJLOVIC στην Ομαδα μας και του ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

Ποδοσφαιρικός Ομιλος Αχυρώνας Ονήσιλος»