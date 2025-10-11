ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο σωστότατος Μίντο και τα οφέλη της Ένωσης από τη συμφωνία

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Κύριος μέχρι τώρα ο Μίντο στις υποχρεώσεις του προς την Ένωση. Τουλάχιστο αυτό βγαίνει προς τα έξω από την πλευρά των διοικούντων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία αλλά και αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Μίντο πήρε στην Ένωση τρεις ποδοσφαιριστές ενώ βοήθησε και στην πρόσληψη του νέου προπονητή του Φαγκουέριο.

Αγωνιστικό όφελος

Ο πρώην Αιγύπτιος αστέρας και νυν μάνατζερ είναι γνωστό πως έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ένωση. Βάση της συμφωνίας πήρε στην ομάδα νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οι νεαροί θα βοηθούν αγωνιστικά την Ένωση και ο ίδιος θα έχει το δικαίωμα να τους πωλήσει σε μεγαλύτερες ομάδες.

Ουσιαστικά η Ένωση θα έχει το αγωνιστικό όφελος όσο καιρό οι νεαροί θα είναι στην ομάδα και ο Μίντο το οικονομικό όφελος εάν και εφόσον τους πωλήσει σε μεγαλύτερες ομάδες.

Μπαλούα, Έλλα και Καζάν

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ο Μίντο πήρε στην Ένωση τρεις νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τον Τανζανό πλάγιο επιθετικό Έντουιν Μπαλούα, τον Γκαμπονέζο πλάγιο επιθετικό Αντρέ Έλλα και τον Λιβανέζο μεσοεπιθετικό Τζίμι Καζάν.

