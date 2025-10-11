Άτυχος ο Αντρέας Χριστοδούλου – Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο

Τραυματίας αποχώρησε από τον καλαθοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην Πετρολίνα ΑΕΚ και την ΤRIA EKA AEΛ BC ο Αντρέας Χριστοδούλου.

Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων, στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου σε επιθετική δραστηριότητα έμεινε κάτω στο έδαφος.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι πονούσε αρκετά και δεν ήταν εφικτό να συνεχίσει τον αγώνα, έτσι αποχώρησε με φορείο υπό το χειροκρότημα όλων όσων βρίσκονταν στο «Κίτιον».

Πλέον ευχή να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός για τον Αντρέα Χριστοδούλου, ο οποίος και τα προηγούμενα χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμό.