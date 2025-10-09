ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πολύ μεγάλο εξωαγωνιστικό παράπτωμα από τον Καρλίτος»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο Γιώργος Μιχαήλ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον λόγο που ο Καρλίτος παραμένει εκτός ομάδας. 

Η σχετική του αναφορά στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»:

 «Είχε θέσει ο ίδιος τον εαυτό του εκτός ομάδας. Στην πορεία είχαν γίνει διάφορες επαφές. Είχαν έρθει διάφορες προτάσεις και ο παίκτης αρνήθηκε. Στο ενδιάμεσο είχε προκύψει σωρεία πειθαρχικών παραπτωμάτων αλλά και ένα πολύ μεγάλο εξωαγωνιστκό παράπτωμα. Δεν θέλουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο. Ο παίκτης δεν έχει εγγραφεί στο ρόστερ της ομάδας. Ο ίδιος έχει ζητήσει τερματισμό του συμβολαίου του, το οποίο θεωρούμε αυθαίρετο. Εμείς σεβαστήκαμε τον επαγγελματία Καρλίτος όμως φαίνεται ότι υπάρχουν άλλοι στόχοι από την άλλη πλευρά. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας. Υπάρχει επιστολή από την πλευρά του παίκτη που ζητεί τον τερματισμό του συμβολαίου του, κάτι το οποίο δεν αποδεχόμαστε. Η Νέα Σαλαμίνα τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της. Όπως φαίνεται τα πράγματα θα πάρουν μια μορφή μέσω νομικών διαδικασιών. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα βρεθεί κάποια λύση».

