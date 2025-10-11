Ήττα στη Ρουμανία για την Εθνική Νέων Κ19

Την ήττα γνώρισε σήμερα η Εθνική μας ομάδα Νέων Κ-19 στο Βουκουρέστι από τη Ρουμανία στον πρώτο μεταξύ μας φιλικό αγώνα.

Οι Ρουμάνοι παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έκαναν την ανατροπή και έφτασαν στη φιλική νίκη με 3-1.

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Αργύρη Χριστοδούλου. Το πέναλτι κέρδισε ο Λουκαϊδης.

Στο 25ο λεπτό οι Ρουμάνοι ισοφάρισαν με πέναλτι και στο 28ο λεπτό πήρεν προβάδισμα, 2-1.

Το 3-1 διαμορφώθηκε στο 81ο λεπτό.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Βαλεντίνος Κουλουντής έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και την ερχόμενη Τρίτη στο δεύτερο φιλικό θα βγάλει τελικά συμπεράσματα ενόψει των επίσημων μας υποχρεώσεων.

Κύπρος: Σταύρος Παναγή, Μιχάλας (81' Βαττής), Πετούσης (81' Λυσάνδρου), Κοσμάς Ιωάννου, Ψηλογένης, Τζιωρτζής (46' Πέτρος Ιωάννου), Λουκαϊδης (65' Ελευθερίου), Χριστοδούλου (40' Θεοχάρους), Ευαγγέλου (46' Χριστοφόρου), Γκόρτον Χαραλάμπους (65' Παναγή), Παναγιώτης Χαραλάμπους (46' Σκαφή).