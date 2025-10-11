Διπλό και δύο στα δύο για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Τη δεύτερη της νίκη πέτυχε η Πετρολίνα ΑΕΚ επί της TRIA EKA AEL BC με 88-72, για τη 2η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League. Κορυφαίος για την ομάδα του Κιτίου ο Hollingsworth με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΛ στον αγώνα, παίρνοντας προβάδισμα με 3-0 στο πρώτο δίλεπτο. Η ΑΕΚ όμως γύρισε το σκορ σε 4-3 στο 4’ και το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο μέχρι τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου με τους γηπεδούχους να έχουν ελαφρύ προβάδισμα (20-17).

Στη δεύτερη περίοδο οι «κιτρινοπράσινοι» ήταν ασταμάτητοι στα πρώτα λεπτά και με 9 σερί πόντους ανέβασαν τη διαφορά στο +12 με 29-17. Οι βολές του Χριστοδούλου στο 17’ μείωσαν σε 36-21 για τους φιλοξενούμενους, ενώ το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 45-27.

Η ομάδα της Λεμεσού προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμούς και ολοκλήρωνε της επιθέσεις της, όμως η ομάδα του Κιτίου συνέχισε να είναι εύστοχη και διατηρούσε τη διαφορά. Εύστοχο τρίποντο πέτυχε ο Αρμακολας στο 27’ μειώνοντας σε 60-47. Στην τελευταία περίοδο οι καλαθοσφαιριστές της Παπαδοπούλου είχαν καλύτερη επίθεση από την αντίπαλη ομάδα, πέτυχαν 22 πόντους έναντι τους 18 της ΑΕΚ, που δεν ήταν αρκετοί για να ανατρέψουν τη διαφορά. Έτσι η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε το ροζ φύλλο αγώνος με 88-72.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 45-27, 70-50, 88-72

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Hollingsworth 20 (3), Cooper 10 (1), Νοτάτζ 9(2), Mckinnis 16, Βάρσος 3, Ηunt 13 (2), Στυλιανού, Λοϊζίδιης 2, Παπαδόπουλος 3(1), Παντελή 5, Diggs 7 (1)

ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Hameir 8(2), Χριστοδούλου 19(3), Barthelemy 7, Myles 12, Taylor 12, Μάρκου 3(1), Αρμακόλας 8(2), Μονιάτης, Χριστοφίδης, Γεωργίου 2, Watts 1