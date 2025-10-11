ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό και δύο στα δύο για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διπλό και δύο στα δύο για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Τη δεύτερη της νίκη πέτυχε η Πετρολίνα ΑΕΚ επί της  TRIA EKA AEL BC με 88-72, για τη 2η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League. Κορυφαίος για την ομάδα του Κιτίου ο Hollingsworth με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΛ στον αγώνα, παίρνοντας προβάδισμα με 3-0 στο πρώτο δίλεπτο. Η ΑΕΚ όμως γύρισε το σκορ σε 4-3 στο 4’ και το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο μέχρι τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου με τους γηπεδούχους να έχουν ελαφρύ προβάδισμα (20-17).

Στη δεύτερη περίοδο οι «κιτρινοπράσινοι» ήταν ασταμάτητοι στα πρώτα λεπτά και με 9 σερί πόντους ανέβασαν τη διαφορά στο +12 με 29-17. Οι βολές του Χριστοδούλου στο 17’ μείωσαν σε 36-21 για τους φιλοξενούμενους, ενώ το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 45-27.

Η ομάδα της Λεμεσού προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμούς και ολοκλήρωνε της επιθέσεις της, όμως η ομάδα του Κιτίου συνέχισε να είναι εύστοχη και διατηρούσε τη διαφορά. Εύστοχο τρίποντο πέτυχε ο Αρμακολας στο 27’ μειώνοντας σε 60-47. Στην τελευταία περίοδο οι καλαθοσφαιριστές της Παπαδοπούλου είχαν καλύτερη επίθεση από την αντίπαλη ομάδα, πέτυχαν 22 πόντους έναντι τους 18 της ΑΕΚ, που δεν ήταν αρκετοί για να ανατρέψουν τη διαφορά. Έτσι η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε το ροζ φύλλο αγώνος με 88-72.

Τα δεκάλεπτα: 20-17,  45-27, 70-50, 88-72

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Hollingsworth 20 (3), Cooper 10 (1), Νοτάτζ 9(2), Mckinnis 16, Βάρσος 3, Ηunt 13 (2), Στυλιανού, Λοϊζίδιης 2, Παπαδόπουλος 3(1), Παντελή 5, Diggs 7 (1)

ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Hameir 8(2), Χριστοδούλου 19(3), Barthelemy 7, Myles 12, Taylor 12, Μάρκου 3(1), Αρμακόλας 8(2), Μονιάτης, Χριστοφίδης, Γεωργίου 2, Watts 1

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρώτο ροζ φύλλο για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Έχω να διαχειριστώ ένα τρομερό γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό και δύο στα δύο για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Tαξίδι και επιστροφή στον ΠΑΟΚ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήττα στη Ρουμανία για την Εθνική Νέων Κ19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Άτυχος ο Αντρέας Χριστοδούλου – Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η ΑΕΠ Πολεμιδιών στη Γ' κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου κολυμπάμε με μαύρα γυαλάκια για Αποδοχή, Ισότητα και Συμπερίληψη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο σωστότατος Μίντο και τα οφέλη της Ένωσης από τη συμφωνία

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στο επίκεντρο οι ανανεώσεις στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Δεν θα παίξει ο Μαρίν την Κυριακή κόντρα στην Αυστρία»

Ελλάδα

|

Category image

Μπέικον: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξουμε ξύλο - Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα πρόβλημα...»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Χιμένεθ βλέπει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία

Ελλάδα

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ στο Etihad

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μετά τον Ελάνγκα, η Νιούκαστλ παίρνει και κορυφαίο στέλεχος της Νότιγχαμ Φόρεστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη