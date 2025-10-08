Αποκλεισμοί και πρόστιμα από τον αθλητικό δικαστή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Αντώνη Κωνσταντινίδη κατά του Rasmus Thelander ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε γιατί εξύβρισε τον διαιτητή στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/28.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός 1 αγώνας και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Β. Αργυρού κατά του Παναγιώτη Κίτρου, μέλος του προσωπικού της F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, κινήθηκε προς τον α’ βοηθό διαιτητή εκτός τεχνικής περιοχής διαμαρτυρόμενος έντονα στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΑΣΠΙΣ Πύλας/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Καραολή κατά του Κυριάκου Χαραλάμπους ποδοσφαιριστή του ΕΡΜΗ Αραδίππου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/28.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC:

(α) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την έναρξη του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα στο 1ον λεπτό του αγώνα για 1 λεπτό την οποία προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας, κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – Ε..Ν. Παραλιμνίου/24.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο (περιφραγμένο χώρο του σταδίου) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για φτύσιμο από οπαδό της ομάδας που είχε στόχο ποδοσφαιριστές της ομάδας του, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 4 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/27.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 52 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ – ΑΕΚ Λάρνακας/27.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ – ΑΕΚ Λάρνακας/27.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης της Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/27.09.2025 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου ιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/28.09.2025 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/28.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού /28.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Canadi Marcel ποδοσφαιριστή της Ε.Ν. Παραλιμνίου για αντιαθλητική συμπροφορά που επέδειξε προς τους οπαδούς της ομάδας του μετά την λήξη του αγώνα (ήρθε σε έντονη διαλογική συζήτηση με μερίδα οπαδών της ομάδας του και τους πέταξε μπουκάλα με νερό) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου /28.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Αγαθοκλή Καμένου προπονητή της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς για αντιαθλητική συμπροφορά που επιδείκνυε προς τον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα (τον προκαλούσε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Λευτέρη Ελευθερίου βοηθού προπονητή της ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ για αντιαθλητική συμπροφορά, που επιδείκνυε κατά την διάρκεια του αγώνα προς τον προπονητή της φιλοξενούσας ομάδας (τον προκαλούσε), και προς τον διαιτητή του αγώνα (διαμαρτυρόταν επανειλημμένα με αντιδεοντολογικό τρόπο προς τον διαιτητή) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου γιατί χρησιμοποίησε στολή η οποία δεν έχει τύχει της έγκριση της ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 12-13 του Κεφαλαίου ΧΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας Α φάση περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Κιτίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για ρίψη αντικειμένων εντός του σταδίου κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΣΙΛ Λύσης – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/28.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/28.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς γιατί χρησιμοποίησε στολή η οποία δεν έχει τύχει της έγκριση της ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 12-13 του Κεφαλαίου ΧΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΑΕΠ Πολεμιδιών/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς γιατί στον πιο πάνω αγώνα δήλωσε ως προπονητή πρόσωπο διαφορετικό από τον πραγματικό προπονητή που ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνος ήτοι δήλωσε ως προπονητή τον ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ που ασκούσε καθήκοντα προπονητή στον πιο πάνω αγώνα αντί του πραγματικού προπονητή της ομάδας που ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του προπονητή Χρίστου Κατσιολούδη ο οποίος αν και εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ως προπονητής της ομάδας δεν ασκούσε τα καθήκοντα του στον πιο πάνω αγώνα και στην θέση του είχε δηλωθεί και ασκούσε καθήκοντα ο προπονητής ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα.

(γ) του προπονητή Κώστα Ιωάννου ο οποίος δηλώθηκε ως προπονητής στον πιο πάνω αγώνα και ασκούσε καθήκοντα προπονητή αντί του πραγματικού προπονητή της ομάδας και εγγεγραμμένου στο φύλλο αγώνος ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΟΥ κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΑΕΠ Πολεμιδιών /27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Μουτταγιάκας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Μουτταγιάκας – ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΕΡΜΗ Αραδίππου γιατί δήλωσε ως προπονητή πρόσωπο διαφορετικό από τον προπονητή που ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνος. Συγκεκριμένα, δήλωσε ως προπονητή τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΗ που ασκούσε καθήκοντα προπονητή στον πιο πάνω αγώνα αντί του ΜΑΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, προπονητή της ομάδας που ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του προπονητή Μάριου Βιολάρη ο οποίος αν και εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ως προπονητής της ομάδας δεν ασκούσε τα καθήκοντα του και στην θέση του είχε δηλωθεί και ασκούσε καθήκοντα ο προπονητής ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα.

(γ) του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΗ ο οποίος δηλώθηκε ως προπονητής στον πιο πάνω αγώνα και ασκούσε καθήκοντα προπονητή αντί του προπονητή της ομάδας και εγγεγραμμένου στο φύλλο αγώνος ΜΑΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13 - 23 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13 - 23 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/27.09.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά γιατί χρησιμοποίησε στολή η οποία δεν έχει τύχει της έγκριση της ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 12-13 και 40 του Κεφαλαίου ΧΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – Ε.Ν. ΘΟΙ Λακαταμίας/28.09.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13 - 23 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC/28.09.2025 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ17 περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου γιατί δεν επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά στο σύστημα Comet το Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση στα άρθρα 13 - 23 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-16 περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί δεν τοποθέτησε τον σταθερό αριθμό φανέλας στα παντελονάκια τον ποδοσφαιριστών κατά παράβαση τον όσων αναφέρονται στο άρθρο 16 του Κεφαλαίου ΧΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2025-2026 και του άρθρου 4(γ) τον Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του μη διεξαχθέντα αγώνα Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού – ΑΕΖ Ζακακίου/28.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Απόλλωνα. Πρόστιμο στην ΑΕΖ.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί δεν τοποθέτησε τον σταθερό αριθμό φανέλας στα παντελονάκια τον ποδοσφαιριστών κατά παράβαση τον όσων αναφέρονται στο άρθρο 16 του Κεφαλαίου ΧΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2025-2026 και του άρθρου 4(γ) τον Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/27.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Παγκύπριου Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/28.09.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 4-1 υπέρ της Καρμιώτισσας

*Ο αγώνας Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ14 περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/27.09.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 4-1 υπέρ της Καρμιώτισσας.

*Ο αγώνας Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-14 περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/27.09.2025 (1η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ηρακλή.

*Καταγγελία κατά της Liverpool – Άγιος Τύχωνας γιατί δεν συμμορφώθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμό 276 με θέμα «αιτήματα για αλλαγές ημέρας ή/και ώρας ή/και σταδίου αγώνων Πρωταθλημάτων ΚΟΠ» αφού ζήτησε εκπρόθεσμα αίτημα για αλλαγή σταδίου στο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 Α’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου γιατί αποχώρησε από το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 μετά την κλήρωση του κατά παράβαση των άρθρων 12-14 του Κεφαλαίου VI της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ κατηγορίας περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Φανούριου Κωνσταντίνου Υπεύθυνου Επικοινωνίας του ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού αναφορικά με δηλώσεις για τη διαιτησία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Super Sport 104) στις 26/09/2025 για τη διαιτησία πριν τον αγώνα Πρωταθλήματος ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ημερομηνίας 28/09/2025 οι οποίες:

Α. θίγουν ή μειώνουν το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτονται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή αγώνα που διεξήλθε στο παρελθόν και/ή δηλώσεις που προτρέπουν την Επιτροπή Διαιτησίας και/ή τον Διευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου παρατηρητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτονται της βαθμολογίας που ο παρατηρητής και/ή γενικά του Φύλλου Αγώνα που συντάσσει ο παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα, ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή άπτονται του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή του Διευθυντή της.

Β. θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα. Αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

Γ. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4(ιστ)(i), (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-16 περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – Ε.Ν. Παραλιμνίου/27.09.2025 (1η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ε.Ν. Παραλιμνίου.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, έξι ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου κατά παράβαση του Κεφαλαίου 1 του άρθρου 12 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο πέντε ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην ενδεκάδα οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης/28.09.2025 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.