Λουτσέσκου: «Δεν θα παίξει ο Μαρίν την Κυριακή κόντρα στην Αυστρία»

Εκτός πλάνων για το κρίσιμο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Αυστρία τέθηκε ο Ραζβάν Μαρίν, όπως δήλωσε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Αποκαλυπτικός για την κατάσταση του Ραβζάν Μαρίν έδωσε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Αυστρία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο μέσος της ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με τη Μολδαβία και δεν βρίσκεται στα πλάνα για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Αυστρία, όπως τόνισε ο 80χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός των Ρουμάνων, καθώς νιώθει ενοχλήσεις και δεν υπάρχει λόγος για να ρισκάρει κάτι χειρότερο.

«Είναι μια κατάσταση που δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Ραζβάν Μαρίν, από το να μην παίξει. Δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα. Συμβαίνει σε πολλούς παίκτες, όταν παίζουν αλλάζουν ομάδες και οδηγούνται σε τραυματισμούς. Το πιο σημαντικό είναι γι’ αυτόν να επανέλθει. Αυτό είναι που θέλει. Ποτέ δεν πιέζω παίκτες που νιώθουν ενοχλήσεις.

Γιατί αν το νιώθουν, είναι ένα μικροσκοπικό σκίσιμο, που μπορεί να χειροτερεύσει και να οδηγήσει σε μεγάλη περίοδο απουσίες. Θα κάνει μαγνητική. Θα είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν αν δεν είναι κάτι σοβαρό», δήλωσε ο Λουτσέσκου.

