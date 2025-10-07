Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις μέχρι την 8η αγωνιστική
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων από την 5η μέχρι την 8η αγωνιστική της πρώτης Φάσης του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026, καθώς και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις από τη Cytavision.
5η αγωνιστική
Παρασκευή 17.10.2025 – Ώρα 19:00
«Αμμόχωστος – Επιστροφή»: ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (Απευθείας από τη Cytavision)
Σάββατο 18.10.2025 – Ώρα 15:30
«Κερύνεια / Επιστροφή»: Ηρακλής – Αγία Νάπα
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου – Δόξα
Κοινοτικό Λιοπετρίου: ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Κοινοτικό Πέρα Χωρίου: ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα (απευθείας από τη Cytavision)
Στάδιο «Δημήτρη Χάματσου»: Χαλκάνορας – Εθνικός Λατσιών
Κυριακή 19.10.2025 – Ώρα 15:30
Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ
6η αγωνιστική
Παρασκευή 24.10.2025 – Ώρα 19:00
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Εθνικός Λατσιών – ΑΣΙΛ (απευθείας από τη Cytavision)
Σάββατο 25.10.2025 – Ώρα 15:00
Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας: Αγία Νάπα – ΠΑΕΕΚ (απευθείας από τη Cytavision)
«Αμμόχωστος – Επιστροφή»: Νέα Σαλαμίνα – Χαλκάνορας
Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - ΜΕΑΠ
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Δόξα – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
«Κερύνεια / Επιστροφή»: Ηρακλής Γερολάκκου - Διγενής Μόρφου
Κυριακή 26.10.2025 – Ώρα 14:30
Δημοτικό Στάδιο Δρομολαξιάς: Σπάρτακος Κιτίου – Ομόνοια 29Μ
Κοινοτικό Στάδιο Π. Πολεμιδιών: Καρμιώτισσα - ΑΕΖ
7η αγωνιστική
Σάββατο 01.11.2025 – Ώρα 14:30
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου – Αγία Νάπα
Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου: ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Ηρακλής
Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωρίου: ΜΕΑΠ – Δόξα Κατωκοπιάς
Στάδιο «Δημήτρη Χάματσου»: Χαλκάνορας – ΑΠΕΑ
Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών: ΑΣΙΛ – Νέα Σαλαμίνα
Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΕΖ – Εθνικός Λατσιών
«Κερύνεια / Επιστροφή»: ΠΑΕΕΚ – Σπάρτακος (απευθείας από τη Cytavision)
Κυριακή 02.11.2025 – Ώρα 14:30
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα
8η αγωνιστική
Παρασκευή 07.11.2025 – Ώρα 19:00
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος (απευθείας από τη Cytavision)
Σάββατο 08.11.2025 – Ώρα 14:30
Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας: Αγία Νάπα - Σπάρτακος
Κοινοτικό Στάδιο Π. Πολεμιδιών: Καρμιώτισσα – ΠΑΕΕΚ
«Αμμόχωστος – Επιστροφή»: Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΖ
Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΣΙΛ
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Δόξα - Χαλκάνορας
Κυριακή 09.11.2025 – Ώρα 14:30
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Εθνικός Λατσιών – Ομόνοια 29Μ
«Κερύνεια / Επιστροφή»: Ηρακλής – ΜΕΑΠ (απευθείας από τη Cytavision)