Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις μέχρι την 8η αγωνιστική

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων από την 5η  μέχρι την 8η αγωνιστική της πρώτης Φάσης του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026, καθώς και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις από τη Cytavision.

5η αγωνιστική

Παρασκευή 17.10.2025 – Ώρα 19:00                                              

«Αμμόχωστος – Επιστροφή»: ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (Απευθείας από τη Cytavision)

Σάββατο 18.10.2025 – Ώρα 15:30                              

«Κερύνεια / Επιστροφή»: Ηρακλής – Αγία Νάπα

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου – Δόξα

Κοινοτικό Λιοπετρίου: ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 

Κοινοτικό Πέρα Χωρίου: ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα (απευθείας από τη Cytavision)

Στάδιο «Δημήτρη Χάματσου»: Χαλκάνορας – Εθνικός Λατσιών

Κυριακή 19.10.2025 – Ώρα 15:30                                         

Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου 

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ

6η αγωνιστική

Παρασκευή 24.10.2025 – Ώρα 19:00                                              

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Εθνικός Λατσιών – ΑΣΙΛ (απευθείας από τη Cytavision)

Σάββατο 25.10.2025 – Ώρα 15:00

Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας: Αγία Νάπα – ΠΑΕΕΚ (απευθείας από τη Cytavision)

«Αμμόχωστος – Επιστροφή»: Νέα Σαλαμίνα – Χαλκάνορας

Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου  - ΜΕΑΠ   

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Δόξα – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος          

«Κερύνεια / Επιστροφή»: Ηρακλής Γερολάκκου - Διγενής Μόρφου     

Κυριακή 26.10.2025 – Ώρα 14:30                                  

Δημοτικό Στάδιο Δρομολαξιάς: Σπάρτακος Κιτίου – Ομόνοια 29Μ

Κοινοτικό Στάδιο Π. Πολεμιδιών: Καρμιώτισσα - ΑΕΖ

7η αγωνιστική

Σάββατο 01.11.2025 – Ώρα 14:30

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου – Αγία Νάπα

Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου: ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Ηρακλής

Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωρίου: ΜΕΑΠ – Δόξα Κατωκοπιάς                                  

Στάδιο «Δημήτρη Χάματσου»: Χαλκάνορας – ΑΠΕΑ

Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών: ΑΣΙΛ – Νέα Σαλαμίνα

Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΕΖ – Εθνικός Λατσιών

«Κερύνεια / Επιστροφή»: ΠΑΕΕΚ – Σπάρτακος (απευθείας από τη Cytavision)

Κυριακή 02.11.2025 – Ώρα 14:30                                         

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα

8η αγωνιστική

Παρασκευή 07.11.2025 – Ώρα 19:00 

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος (απευθείας από τη Cytavision)                          

Σάββατο 08.11.2025 – Ώρα 14:30                                       

Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας: Αγία Νάπα - Σπάρτακος

Κοινοτικό Στάδιο Π. Πολεμιδιών: Καρμιώτισσα – ΠΑΕΕΚ

«Αμμόχωστος – Επιστροφή»: Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΖ

Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΣΙΛ

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Δόξα - Χαλκάνορας

Κυριακή 09.11.2025 – Ώρα 14:30                                         

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Εθνικός Λατσιών – Ομόνοια 29Μ

«Κερύνεια / Επιστροφή»: Ηρακλής – ΜΕΑΠ (απευθείας από τη Cytavision)

 

