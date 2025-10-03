Με πέναλτι δεύτερο σερί διπλό για την Ομόνοια 29Μ

Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ρέντα Χαρσούς στο 49’ έδωσε το δεύτερο συνεχόμενο διπλό στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία κέρδισε με 1-0 την Αγία Νάπα, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 4η αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Με τη νίκη αυτή οι πράσινοι έφθασαν τους εφτά βαθμούς, όσους έχουν ΠΑΕΕΚ, Νέα Σαλαμίνα και Σπάρτακος που θα δώσουν εντός του Σαββατοκύριακου τους δικούς τους αγώνες.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 03/10

Αγία Νάπα-Ομόνοια 29Μ 0-1

Σάββατο (04/10, 16:00)

ΠΑΕΕΚ-ΑΕΖ

Σπάρτακος-ΑΣΙΛ

Καρμιώτισσα-Χαλκάνορας

ΑΠΕΑ Ακρ.-Διγενής Μόρφου

Δόξα-Ηρακλής

Κυριακή 05/10, 16:00)

Εθνικός Λατσιών-ΜΕΑΠ

Νέα Σαλαμίνα-Αχυρώνας/Ονήσιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΕΕΚ 7

Σπάρτακος 7

Νέα Σαλαμίνα 7

Ομόνοια 29Μ 7

Διγενής Μόρφου 6

Καρμιώτισσα 6

Εθνικός Λατσιών 6

ΑΣΙΛ 5

Αγία Νάπα 5

ΑΠΕΑ Ακρ. 4

Δόξα 4

Χαλκάνορας 3

Ηρακλής Γερ. 1

ΜΕΑΠ 1

ΑΕΖ 0

Αχ./Ονήσιλος 0