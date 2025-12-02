Έγινε ευάλωτος στα μετόπισθεν

Η αμυντική αστάθεια αποτελεί για τον ΑΠΟΕΛ τη δεδομένη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και η εστία παραβιάζεται, τότε η προσπάθεια για νίκη, γίνεται δύσκολη.

Αυτό το διαπίστωσε ο ΑΠΟΕΛ στα τελευταία έξι του παιχνίδια καθώς έχει μαζέψει την μπάλα από το πλεκτό του, εννέα φορές. Στα πέντε από αυτά, δεν κέρδισε.

Έφερε ισοπαλίες με Ολυμπιακό (2-2), ΑΕΚ (1-1), Ομόνοια (2-2), ΑΕΛ (ήττα 1-2) και Ανόρθωση (1-1). Είχε επικρατήσει μονάχα σε αυτό το διάστημα του Εθνικού και το έπραξε με ανατροπή (4-1).

Προφανώς ο Πάμπλο Γκαρσία προβληματίζεται για αυτό και προσπαθεί να βρει λύσεις ώστε να μην είναι τόσο ευάλωτη η άμυνα. Στα πρώτα έξι ματς πάντως η εστία είχε παραβιαστεί μόλις δύο φορές.