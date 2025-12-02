H Ένωση μία από τις δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που δεν πανηγύρισαν νίκη

Δέκα ομάδες επιπέδου Α' κατηγορίας στην Ευρώπη δεν έχουν νίκη ακόμα τη σεζόν 2026/27 και δύο εξ αυτών εντοπίζονται στην Ιταλία, ενώ ανάμεσά τους είναι και η Ένωση από το δικό μας πρωτάθλημα στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, στη Serie A είναι η Φιορεντίνα και η Βερόνα, που έχουν αμφότερες έξι ισοπαλίες και επτά ήττες.

Από εκεί και πέρα, στη λίστα βρίσκουμε επίσης τη Γουλβς από την Premier League, την AVS από την Πορτογαλία και την Ένωση από την Κύπρο, με τις υπόλοιπες να εντοπίζονται σε Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία, Αρμενία, Ανδόρα και Σαν Μαρίνο.