Η Λεβερκούζεν πέταξε εκτός κυπέλλου την Ντόρτμουντ

Δημοσιευτηκε:

Η Λεβερκούζεν πέταξε εκτός κυπέλλου την Ντόρτμουντ

Πήρε ρεβάνς από την ήττα στο πρωτάθλημα

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στην «Μπάι Αρίνα» για την Bundesliga (29/11) που έληξε με νίκη της Ντόρτμουντ (2-1), η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε... ρεβάνς στο Κύπελλο στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ»α και με το γκολ του 20χρονου Αλγερινού, Ισαάκ Μάσα, νίκησε 1-0 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Γερμανίας.

Πολύ εύκολα, με δύο τέρματα του Μπαουμγκάρτνερ, η Λειψία επικράτησε με 3-1 του Μαγδεμβούργου και συνεχίζει στη διοργάνωση, όπως και η Ζαντκ Πάουλι, η οποία νίκησε 2-1 τη Γκλάντμπαχ στο «Μπορούσια Παρκ».

Το σκορ της βραδιάς σημειώθηκε στο Βερολίνο, όπου στο ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας, η Χέρτα διέσυρε την Καϊζερσλάουτερν με 6-1!

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του DFB-Pokal:

Χέρτα Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν 6-1

Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 1-2

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1

Λειψία-Μαγδεμβούργο 3-1

Μπόχουμ-Στουτγκάρδη 3/12

Φράιμπουργκ-Ντάρμστατ 3/12

Αμβούργο-Χόλσταϊν Κίελ 3/12

Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 3/12

 

Διαβαστε ακομη