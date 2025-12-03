ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aνατροπή και παραμονή στην κορυφή για Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε πίσω σκορ, είχε χαμένο πέναλτι, όμως πήρε πολύτιμο τρίποντο απέναντι στην Ατλέτικο

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο, η Μπαρτσελόνα νίκησε 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga.

Ήταν ένα ματς που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής (λόγω της συμμετοχής των ομάδων στο Σούπερ Καπ του Ιανουαρίου). Η «Ατλέτι» προηγήθηκε με τον Αλεχάντρο Μπαένα στο 26΄, ο Ραφίνια ισοφάρισε στο 26΄ για τους γηπεδούχους και δέκα λεπτά αργότερα (36΄) ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι.

Στο 65΄ ο Ντάνι Όλμο έδωσε το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ και στην τελευταία φάση του αγώνα (90+6΄) ο Φεράν Τόρες έγραψε το 3-1.

Το βράδυ της Τετάρτης (3/12) η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα υπόλοιπα ματς της 19ης αγωνιστικής θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη το ακριβές πρόγραμμα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 37 -15αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 33

Βιγιαρεάλ 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.

Μπέτις 24

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλη 16

Αλαβές 15

Βαλένθια 14

Μαγιόρκα 13

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9

 

