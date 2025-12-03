Στους «8» του κυπέλλου Ιταλίας η Γιουβέντους
Η Γιουβέντους έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ιταλίας. Οι «μπιανκονέρι» του Λουτσιάνο Σπαλέτι νίκησαν 2-0 την Ουντινέζε στο Τορίνο και εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν την Αταλάντα ή τη Τζένοα. Το σκορ άνοιξε ο Τζόναθαν Ντέιβιντ στο 23΄ ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε με πέναλτι ο Λοκατέλι στο 68΄.
Το πρόγραμμα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia:
Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0
Αταλάντα-Τζένοα 3/12
Νάπολι-Κάλιαρι 3/12
Ίντερ-Βενέτσια 3/12
Μπολόνια-Πάρμα 4/12
Λάτσιο-Μίλαν 4/12
Ρόμα-Τορίνο 13/1
Φιορεντίνα-Κόμο 27/1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Γιουβέντους - Αταλάντα ή Τζένοα
Μπολόνια ή Πάρμα - Λάτσιο ή Μίλαν
Ίντερ ή Βενέτσια - Ρόμα ή Τορίνο
Φιορεντίνα ή Κόμο - Νάπολι ή Κάλιαρι