Ανακούφιση μεν αλλά και ένα καλό μάθημα

Ένα εύκολο πέρασμα μετατράπηκε σε λαχτάρα για την Πάφος FC, που με το διπλό επί της Ε.Ν. Ύψωνα κράτησε την κορυφή, βγάζοντας ακόμη μία εκτός έδρας αποστολή με επιτυχία. Ανακουφίστηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ του Κίνα, όμως η εν λόγω αναμέτρηση ήταν και ένα καλό μάθημα πως οφείλεις να είσαι προσεκτικός σε όλη τη διάρκεια του ματς και να φροντίζεις να «σκοτώνεις» τα παιχνίδια. Ακόμη και αν αυτά είναι στο 0-2, όπως το προχθεσινό. Μία στιγμή αδράνειας και ένα πέναλτι παραλίγο να κοστίσουν στην παφιακή ομάδα, που σαφώς και πρέπει να βελτιωθεί καθώς δεν είναι και τόσο πειστικές οι εμφανίσεις της.

Δεν υπάρχουν πάντως πολλές μέρες για ξεκούραση. Την Παρασκευή θα παίξει με τον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης», σε ένα ματς που είναι ξανά το απόλυτο φαβορί και καλείται να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο. Να σημειωθεί πως συμπλήρωσε κάρτες ο Ντράγκομιρ και είτε θα εκτίσει στο προσεχές ματς είτε σε αυτό της 14ης αγωνιστικής με την Ένωση. Ενδιάμεσα να πούμε πως η Πάφος FC θα πάει στο Τορίνο για την αναμέτρηση με τη Γιουβέντους στις 10 Δεκεμβρίου.

Είναι όμως κάποιοι παίκτες που φέτος παρουσιάζονται πολύ διαφορετικοί προς το καλύτερο. Όπως ο Κίνα, που με το γκολ που σημείωσε έφτασε τα πέντε στο πρωτάθλημα (704 λεπτά συμμετοχής), ενώ μετρά ακόμη ένα στο Super Cup. Τα τέσσερα γκολ έφτασε ο Άντερσον Σίλβα (389 λεπτά), ενώ για τον Σούνιτς ήταν το δεύτερο στο πρωτάθλημα. 

