Σόου Κορέια και κορυφή για την Πάφο που έφερε τα κάτω – πάνω απέναντι στον Άρη

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κορέια, η Πάφος FC κατάφερε να γυρίσει το ντέρμπι με τον Άρη (2-1), να πάρει μια τεράστια νίκη και να «πετάξει» στην κορυφή της βαθμολογίας με 25 βαθμούς, αφήνοντας την «Ελαφρά Ταξιαρχία» στους 23! Οι κυανόλευκοι, οι οποίοι έχουν αγώνα περισσότερο από την Ομόνοια, που ισοβαθμεί με τον Άρη, μπορεί να μην ήταν καλύτεροι από τους πράσινους, όμως ήταν πολύ πιο ουσιαστικοί και προπάντων είχαν τον Κορέια σε φοβερή μέρα που με δύο άψογα πλασέ έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι. Με αυτή τη νίκη, η Πάφος FC έφτασε στις τέσσερις νίκες απέναντι στον Άρη στα τελευταία εννέα ματς στο «Στέλιος Κυριακίδης», ενώ οι δύο ομάδες μετρούν και πέντε ισοπαλίες.

Άμεση απάντηση

Ένα ανοικτό και όμορφο παιχνίδι παρακολούθησαν οι φίλαθλοι στο πρώτο μέρος, με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει έξω και μέσα στις δύο περιοχές. Η αρχή στις ευκαιρίες έγινε στο 5' όταν ο Φοδέρινγχαμ απέκρουσε δύσκολα την κεφαλιά του Όρσιτς, ενώ στο 15’ ήρθε η «απάντηση» από τον Άρη, όταν ο Γκομίς έκανε επικίνδυνη σέντρα, που πέρασε όμως ανεκμετάλλευτη. Μετά από αυτές τις… προειδοποιήσεις ήρθαν και τα πρώτα γκολ και μάλιστα δύο σε ένα δίλεπτο!

Στο 20ο λεπτό μετά από μια έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Κορέια, ο Μπαλόγκουν έκανε την κεφαλιά και με κοντινη προβολή ο Γκόλντσον άνοιξε το σκορ για την «Ελαφρά Ταξιαρχία». Άμεση ήταν η αντίδραση των κυανολεύκων αφού στο 22' ο Κορέια, έφυγε πίσω από την πλάτη της άμυνας του Άρη και με πλασέ ισοφάρισε.

Μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν δύο καλές στιγμές με την κεφαλιά του Γκόλντσον (33’) και το διαγώνιο σουτ του Κακουλλή (34’), προσπάθειες στις οποίες είχε απάντηση ο Μιχαήλ.

Δοκάρι και… γκολ

Όπως έκλεισε, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο ο Άρης. Με ευκαιρία! Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» μπήκε καλύτερα και έφτασε κοντά στο γκολ, όταν μετά από εξαιρετικό σουτ του Μαγιαμπέλα η μπάλα κτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Κι, όμως, ενώ ο Άρης έδειχνε πιο απαιτητικός και έψαχνε το δεύτερο γκολ, ήταν η Πάφος που κατάφερε να σκοράρει και να γυρίσει το παιχνίδι στο 66’ με δράστη και πάλι τον Κορέια, ο οποίος εκτέλεσε με άψογο πλασέ. Προηγήθηκε σουτ και δοκάρι του Όρσιτς. Οι γηπεδούχοι πήραν αυτό που ήθελαν και παρότι όταν τους δινόταν η ευκαιρία προσπαθούσαν για ένα τρίτο γκολ, πρώτος τους στόχος ήταν να κρατήσουν το 2-1. Από την άλλη, ο Άρης, παρότι ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο, δεν έδειχνε να βρίσκει τις λύσεις για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Έτσι η ομάδα του Καρσέδο, έφτασε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος της αναμέτρησης.

81' Σώζει ο Μιχαήλ, πριν γίνει επικίνδυνος ο Κβιλιτάια.

66' ΓΚΟΛ, 2-1! Σουτ του Όρσιτς, η μπάλα στο δοκάρι, ο Κορέια, παίρνει το ριμπάουτ και με φοβερό πλασέ γυρίζει το παιχνίδι για την Πάφο!

61' Κοντινό σουτ του Άντερσον, η μπάλα κοντράρει και πάει κόρνερ.

51' Σουτ του Μαγιαμπέλα η μπάλα στο δοκάρι!

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

-Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45+4': Πολύ καλό σουτ του Κορέια, η μπάλα πάνω στους αμυντικούς της Πάφου.

34' Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη, με τον Κακουλλή να κάνει το διαγώνιο σουτ, αλλά ο Μιχαήλ να διώχνει δύσκολα.

33' Κεφαλιά του Γκόλντσον, η μπάλα στα χέρια του Μιχαήλ.

30' Οι της Πάφου ζήτησαν πέναλτι σε φάουλ του Γκόλντσον στον Κορέια, αλλά προηγήθηκε φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Μενέλαος Αντωνίου εξέτασε τη φάση μετά από υπόδειξη του VAR.

22' ΓΚΟΛ 1-1: Αμεση αντίδραση από την Πάφο με τον Κορέια, ο οποίος έφυγε πίσω από την πλάτη της άμυνας του Άρη και με πλασέ ισοοφαρίζει.

20' ΓΚΟΛ 0-1: Εκτέλεση φάουλ από τον Κορέια, κεφαλιά του Μπαλόγκουν και με κοντινή προβολή ο Γκόλντσον ανοίγει το σκορ για την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

15' Καλή φάση για τον Άρη, με τον Γκομίς να βγάζει επικίνδυνη σέντρα, αλλά να περνάει ανεκμετάλλευτη.

5' Κεφαλιά από τον Όρσιτς, δύσκολα ο Φοδέρινγχαμ σε κόρνερ.

Άρχισε το παιχνίδι:

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουίζ, Λουκάσεν, Κίνα (59' Όντεφλακ), Πέπε, Σουνιτς, Κορέια (71' Λάνγκα), Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Ντιμάτα (59' Άντερσον).

AΡΗΣ: Φοδέρινγχαμ, Καλούλου, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν (78' Γιαγκό), Κορέια, Χαραλάμπους, Μουσούντα (78' Κοβαλένκο), Μαγιαμπέλα (81' Εφαγκέ)), Γκάουσταντ (59'Μοντνόρ), Γκομίς (46' Κβιλιτάια), Κακουλλής.

ΣΚΟΡΕΡ: 22', 66' Κορέια/20' Γκόλντσον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κίνα, Σούνιτς / Μουσούντα, Χαραλάμπους

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Καλογήρου Μάριος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Lukas Fahndrich

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Καπιτανής Κώστας