Σε τρεις δόσεις η 4η αγωνιστική στη Β΄ Κατηγορία και σέντρα με Αγία Νάπα - Ομόνοια 29Μ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σε τρεις δόσεις

η 4η αγωνιστική

Με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αγία Νάπα και Ομόνοια 29ης Μαΐου (19:00) ανοίγει η αυλαία της 4η αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Οι γηπεδούχοι έχουν μαζέψει ως τώρα πέντε βαθμούς, έναν περισσότερο από τους πράσινους και έχουν ως στόχο το τρίποντο για να ανεβούν στον βαθμολογικό πίνακα.

Να σημειωθεί πως με το πέρας της 4ης στροφής, θα έχουμε διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων. Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή (03/10, 19:00)

Αγία Νάπα-Ομόνοια 29Μ

Σάββατο (04/10, 16:00)

ΠΑΕΕΚ-ΑΕΖ

Σπάρτακος-ΑΣΙΛ

Καρμιώτισσα-Χαλκάνορας

ΑΠΕΑ Ακρ.-Διγενής Μόρφου

Δόξα-Ηρακλής

Κυριακή 05/10, 16:00)

Εθνικός Λατσιών-ΜΕΑΠ

Νέα Σαλαμίνα-Αχυρώνας/Ονήσιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΕΕΚ 7

Σπάρτακος 7

Νέα Σαλαμίνα 7

Διγενής Μόρφου 6

Καρμιώτισσα 6

Εθνικός Λατσιών 6

ΑΣΙΛ 5

Αγία Νάπα 5

ΑΠΕΑ Ακρ. 4

Ομόνοια 29Μ

Δόξα 4

Χαλκάνορας 3

Ηρακλής Γερ. 1

ΜΕΑΠ 1

ΑΕΖ 0

Αχ./Ονήσιλος 0