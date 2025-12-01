Τέλος από την Παρτίζαν και ο πρώτος βοηθός του Ομπράντοβιτς

Μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στον πάγκο της Παρτίζαν δεν θα συνεχίσει ούτε ο άμεσος συνεργάτης του, Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο.

Ο Καταλανός τεχνικός ήταν το δεξί χέρι του Σέρβου προπονητή στην ομάδα του Βελιγραδίου, ενώ πρώτη φορά είχαν συνεργαστεί στην Μπανταλόνα και εν συνεχεία στη Φενέρμπαχτσε.

«Γκρομπάρι για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ», έγραψε στο Instagram ο 58χρονος προπονητής στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.