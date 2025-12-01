ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκουαρντιόλα και Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψαν για τον Καρέτσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκουαρντιόλα και Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψαν για τον Καρέτσα

Η Μάντσεστερ Σίτι...επιστρέφει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Σύμφωνα με την Het Laatste Nieuws την Sport Witness και το onefootball , η αγγλική ομάδα φέρεται να έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον της για τον Έλληνα διεθνή μέσο, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε πριν ενταχθεί στην Γκενκ από την Άντερλεχτ.

«Αναγνωρισμένος ως μια υποσχόμενη λύση στο κέντρο με ένα συναρπαστικό μέλλον, ο 18χρονος φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και της ομάδας σκάουτινγκ σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο Καταλανός αναζητά ενεργά εναλλακτικές επιλογές πριν από το άνοιγμα του παραθύρου του Ιανουαρίου», σημειώνει χαρακτηριστικά

Και προσθέτει:

«Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι πολύ πιο ήσυχος, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Premier League παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά.

Η Σίτι έχει αναβιώσει την πρόθεσή της να φέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αγγλία και ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στην Cegeka Arena για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό μέσο ζωντανά σε δράση την περασμένη εβδομάδα.

Πέρυσι, ο πατέρας του Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι η Σίτι - μαζί με τη Λειψία και τη Μίλαν – παρακολούθησαν το ταλέντο σε αρκετές περιπτώσεις. Με γρήγορη προώθηση, η Σίτι επιστρέφει στο παιχνίδι, αλλά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, καθώς η Μίλαν, η Μονακό, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνουν ενδιαφέρον.

Συχνά συγκρινόμενος με παίκτες με παρόμοιο στυλ όπως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Νεϊμάρ, ο Καρέτσας μπορεί να ελέγχει την μπάλα σε στενούς χώρους και να περνάει δυνατά τους αντιπάλους, αξιοποιώντας μια ικανότητα και με τα δύο πόδια».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε η Ανόρθωση και υπάρχει λόγος

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με «παρόντα» τον Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άνετα και απλά η Ομόνοια, το στραβοπάτημα της ΑΕΚ και το... κουμάντο της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μπλόκο του Ακρίτα στην ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παράπονα Ιδιάκεθ: «Όλοι μου λένε το γκολ έπρεπε να μετρήσει, το VAR έκανε ακόμα ένα λάθος»

ΑΕΚ

|

Category image

Πάλεψε αρκετά η Εθνική μας απέναντι στην Πρωταθλήτρια Γερμανία

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ομόνοιας κόντρα στα «Περιστέρια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Ήμασταν επιθετικοί και κυριαρχήσαμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σατσιάς: «Η Ομόνοια είναι η καλύτερη ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Το VAR έφραξε τον δρόμο στην ΑΕΚ και γκέλα στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «σβηστή» τριάρα επέστρεψε στις νίκες η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Παρέλαβε το βραβείο του «Golden Boy Web» ο Μουζακίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα βάλει και από την... τσέπη ο Ακρίτας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρ. Δημητριάδης: «Είδαμε τα λάθη μας και θα δουλέψουμε για να τα διορθώσουμε»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ακολούθησε μέρος του προγράμματος ο Ελίασον - Αγωνία για Μάνταλο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη