ΒΙΝΤΕΟ: Πριν 200.000 για το διπλό στη Λεωφόρο!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν τρελαμένος από το χθεσινό «διπλό» της ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού, διασχίζοντας, μάλιστα, το γήπεδο των «πράσινων» αμέσως μετά τη λήξη.

Ο ιδιοκτήτης της «Ένωσης» προέβη σε μια ηγετική ομιλία στα αποδυτήρια, επιβραβεύοντας άπαντες για τη τεράστια νίκη, ενώ στο τέλος έκλεισε με μπόνους 200 χιλιάρικων.

Δείτε: