Καταγγέλλει την ατμόσφαιρα στη Βοσνία η σερβική ομοσπονδία: «Εθνικιστικά και υβριστικά συνθήματα και πανό»

Η Σερβία πέρασε με 74-72 από την έδρα της Βοσνίας, ωστόσο καταγγέλλει την ατμόσφαιρα που συνάντησε στο Σεράγεβο. Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της, υπήρχαν εθνικιστικά και υβριστικά συνθήματα και πανό, υπό την ανοχή των διοργανωτών και της FIBA, την αντίδραση των οποίων περιμένει.

Η ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη συμπεριφορά μέρους του κοινού στην αίθουσα ‘Mirza Delibasic’ στο Σεράγεβο κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Σερβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θεωρούμε ντροπιαστικά τα σφυρίγματα κατά την ανάκρουση του ύμνου της Δημοκρατίας της Σερβίας, τα προσβλητικά εθνικιστικά συνθήματα και μηνύματα μίσους που απευθύνονται στην εθνική μας ομάδα στο κράτος της Σερβίας και στον πρόεδρο της χώρας μας, μαζί με εξαιρετικά προσβλητικά πανό που δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό.

Τέτοια περιστατικά αποτελούν σοβαρή παραβίαση του αθλητικού πνεύματος, της αξίας του fair play και των διεθνών αθλητικών προτύπων και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά σε καμία αθλητική εκδήλωση. Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας αναμένει την αντίδραση της FIBA , καθώς και την αντίδραση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες, η εθνική ομάδα της Σερβίας επέδειξε επαγγελματισμό, ηρεμία και αθλητικό πνεύμα, γι' αυτό είμαστε εξαιρετικά περήφανοι. Η συγκέντρωσή μας παραμένει στο παιχνίδι, τον σεβασμό και τις αξίες που πρέπει να προωθεί το μπάσκετ».

Πηγή: sport-fm.gr