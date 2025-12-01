Ήττα εντός προγράμματος για την Ένωση αλλά πάλι πληγώνει...

Έτσι και αλλιώς το παιχνίδι με τον Άρη ήταν χαμένο πριν ξεκινήσει για την Ένωση. Οπότε δεν ήταν στο... πρόγραμμα για να πάρει κάτι. Βαθμολογικά η Ένωση δείχνει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Όταν χάνεις με 4-0 όποιος και αν είναι ο αντίπαλος είναι κάτι που πληγώνει εκτός των άλλων και το γόητρο της ομάδας.

Ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα που εάν το κερδίσει ίσως να αλλάξει και την τύχη της. Εάν ηττηθεί όλα τελειώνουν. Ο πρόεδρος Κώστας Στρατής ανακοίνωσε δωρεάν είσοδο και μίλησε για τελικό που εάν η Ένωση κερδίσει θα δει διαφορετικά τα πράγματα ενώ εάν χάσει, θα παρθούν άλλες αποφάσεις.

Ο απολογισμός των βυσσινί είναι τραγικός και ενδέχεται να είναι και ο χειρότερος στην ιστορία της. Οι αριθμοί είναι εκεί και είναι αμείλικτοι. Η Ένωση είναι στην τελευταία θέση με ένα μόλις βαθμό. Είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη. Έχει μία ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό και από εκεί και έπειτα μετράει 11 ήττες σε 12 αγώνες. Έχει την χειρότερη επίθεση με μόλις 4 γκολ και την χειρότερη άμυνα 26 γκολ παθητικό.