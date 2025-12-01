Αντσελότι: «Στο Μουντιάλ μόνο όσοι είναι στο 100%, αν ο Βινίσιους ή ο Νειμάρ είναι στο 90% θα καλέσω άλλους»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, σε συνέντευξή του στο «TV Record», ήταν ξεκάθαρος σχετικά με τους παίκτες που θα επιλέξει στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7), που θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ανέφερε η εφημερίδα «As».

«Πρέπει να είναι στο 100%. Υπάρχουν πολλοί πολύ καλοί παίκτες. Πρέπει να επιλέξω παίκτες που είναι στο 100%. Δεν είναι μόνο ο Νεϊμάρ. Θα μπορούσε να είναι ο Βινίσιους. Αν ο Βινίσιους είναι στο 90%, θα καλέσω έναν άλλο παίκτη που είναι στο 100%, επειδή είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ειδικά στην επίθεση», δήλωσε ενώ αναφερόμενος στον Νεϊμάρ, δεν απέκλεισε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρόλο που δεν τον έχει συμπεριλάβει σε καμία αποστολή:

«Είχε την ατυχία να τραυματιστεί όσο ήμασταν μαζί. Δεν μπορούσε να προετοιμαστεί για να είναι σε καλή φυσική κατάσταση λόγω των τραυματισμών. Ο Νεϊμάρ είναι στο ίδιο επίπεδο με όλους τους άλλους, δεδομένου ότι έχει ήδη επιδείξει εξαιρετικό ταλέντο», σχολίασε.

Πηγή: sdna.gr