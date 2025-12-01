Η Λίβερπουλ έτοιμη να κάνει κίνηση για Καμαβινγκά!

Σύμφωνα με το «CaughtOffside», οι «κόκκινοι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν τον 23χρονο διεθνή από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Καμαβινγκά έχει συμβόλαιο έως το 2029 και η Ρεάλ δεν φαίνεται πρόθυμη να τον παραχωρήσει άμεσα. Ωστόσο, στους «μερένγκες» υπάρχουν συζητήσεις για τον μακροπρόθεσμο ρόλο του, καθώς οι Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Μπέλινγχαμ θεωρούνται ακλόνητοι στη μεσαία γραμμή. Κάποιοι στη Μαδρίτη πιστεύουν ότι μια ενδεχόμενη πώληση θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό χώρο για μελλοντικές μεταγραφές, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της ομάδας.

Παρά τα σενάρια, ο Τσάμπι Αλόνσο εκτιμά ιδιαίτερα τον Γάλλο χαφ και τον χρησιμοποιεί σταθερά, όταν βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ο πρώην παίκτης της Ρεν έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τον σύλλογο και δεν φαίνεται να πιέζει για αποχώρηση. Το μέλλον του, ωστόσο, ενδέχεται να εξαρτηθεί από τις καλοκαιρινές προτεραιότητες της Ρεάλ.

Η Λίβερπουλ, πάντως, δεν είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί στενά την υπόθεση, αναζητώντας τον διάδοχο του Κασεμίρο, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει στη Γαλλία ένα ακόμη κορυφαίο ταλέντο της χώρας.

Ο Καμαβινγκά παραμένει ένα από τα πιο ευέλικτα χαφ της Ευρώπης, καθώς μπορεί να αγωνιστεί ως αμυντικός μέσος, box-to-box, αλλά και ως αριστερός μπακ – χαρακτηριστικό που τον καθιστά ιδανικό για κάθε σύγχρονο τεχνικό.

