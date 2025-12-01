Η Τσέλσι αδυνατεί να νικήσει την Άρσεναλ εδώ και 1.562 ημέρες

Η Τσέλσι έχει ξεχάσει πως είναι να νικά κανείς τους Κανονιέρηδες, αφού ο αγώνας της Κυριακής έληξε ισόπαλος και οι Μπλε δεν γεύτηκαν την νίκη.

Με αυτόν τον τρόπο συνέχισαν την κατάρα που εδώ και 1.562 ημέρες δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα εναντίον της Άρσεναλ.

Ούτε λίγο - ούτε πολύ, αυτό σημαίνει πως η Τσέλσι εδώ και 4 χρόνια και 101 ημέρες δεν μπορεί να αποσπάσει τη νίκη από τους «Κανονιέρηδες».

