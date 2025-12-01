Χάθηκε -και- το μομέντουμ

Ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι ήταν το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι του χωρίς τρίποντο, που τον άφησε με μόνο μία νίκη στα τελευταία έξι ματς, καθώς και με επίσης μόνο μία νίκη στα έξι ντέρμπι που έχει δώσει μέχρι στιγμής! Οι προεκτάσεις του αρνητικού σερί που «τρέχει», μάλιστα, δεν είναι μόνο βαθμολογικές. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν χάσει το… μομέντουμ που είχαν δημιουργήσει στο πρώτο μισό του πρώτου γύρου, όταν κέρδισαν πέντε από τις έξι αναμετρήσεις τους, ενώ μάλιστα είχαν αρκετά καλή εμφάνιση στη μοναδική τους (τότε) ήττα, από την Πάφο.

Το ότι ο ΑΠΟΕΛ έκανε στο ξεκίνημα της σεζόν τόσο καλή πορεία, σαφώς καλύτερη της αναμενόμενης, είχε βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα στο να πάρει τα πάνω της, αποκτώντας ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα, ωστόσο, του τελευταίου ενάμιση μήνα, έφεραν… ανατροπή του σκηνικού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να καλείται πλέον να βρει άμεσα τα αίτια της πτώσης και να φροντίσει για τις διορθωτικές ενέργειες που θα βάλουν φρένο στον κατήφορο. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές κι είναι ενδεικτικό ότι από εκεί που ο ΑΠΟΕΛ ήταν, πριν από δύο αγωνιστικές, στο -2 από την κορυφή, τώρα κινδυνεύει σοβαρά να βρεθεί, απόψε, στο -4 από την τέταρτη θέση!

Βεβαίως, οι αποστάσεις είναι κοντινές, όμως, για να κρατηθεί στο γκρουπ των πρωτοπόρων και να μην «ξεκόψει» από τους άλλους τέσσερις, θα πρέπει απαραίτητα να πάρει αποτελέσματα, τόσο στο επικείμενο ματς κόντρα στον Άρη όσο και στα επόμενα παιχνίδια (μετά την πρεμιέρα του β΄ γύρου με Ύψωνα, φιλοξενείται από την Πάφο). Αρχής γενομένης λοιπόν από το εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (7/12, 19:00) με τους πράσινους της Λεμεσού, ο ΑΠΟΕΛ καλείται να επιστρέψει στα τρίποντα, παίρνοντας μόλις το δεύτερό του σε ντέρμπι, για να εκκινήσει την αντεπίθεσή του και να αρχίσει να καλύπτει το χαμένο έδαφος.

Σε ό,τι αφορά τους Μάγιερ και Τομάς, οι οποίοι στο προχθεσινό ντέρμπι στο «Α. Παπαδόπουλος» συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών φτάνοντας τις τρεις, αναμένεται να επιλεγούν από τον Γκαρσία να εκτίσουν την ποινή τους στο μεθεπόμενο παιχνίδι με τον Ύψωνα, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι κόντρα στον Άρη.