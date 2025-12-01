NBA Europe: Θέμα διαρκούς συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστήριξη της EuroLeague από την Ελληνική Κυβέρνηση

Το NBA Europe έχει προαναγγελθεί εδώ και καιρό, με την επικείμενη έλευσή του στην Ευρώπη να κρατάει την αγωνία στο κατακόρυφο για το τι μέλλει γενέσθαι στο μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο τρόπος, το φορμάτ και γενικότερα η νέα τάξη πραγμάτων που έχει προαναγγελθεί να εφαρμοστεί εγείρει ερωτήματα τόσο στους απλούς φιλάθλους, όσο και στα υψηλόβαθμα στελέχη.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το θέμα του NBA Europe έρχεται να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Καρολίνα Μοράς, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ιταλία, ηγείται της κριτικής στη νέα λίγκα, καταθέτοντας ερωτήματα σχετικά με το NBA Europe.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει τους κινδύνους μετατόπισης των οικονομικών πόρων στο εξωτερικό, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Παράλληλα προτάσσει τους κινδύνους για τα εθνικά πρωταθλήματα, θεωρώντας ότι θα τα επηρεάσει.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιθώριο έξι εβδομάδων να απαντήσει στην συγκεκριμένη επιστολή και στα ερωτήματα που θίγει.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα και συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος δήλωσε ότι υποστηρίζει τη EuroLeague.

