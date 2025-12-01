Συνάντηση του Δ.Σ. ΕΑΚ με μέλη της στη Λεμεσό

Συνάντηση με μέλη της στη Λεμεσό, πραγματοποίησε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διασκέψεων του Σταδίου Άλφαμεγα.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση της ΕΑΚ με μέλη της στη Λεμεσό, ενώ όπως τόνισε ο πρόεδρος ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, σύντομα θα πραγματοποιηθεί ξανά η δράση στη Λεμεσό, σε ακόμη πιο κατάλληλη ημέρα, η οποία θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή. Παράλληλα, παρόμοια συνάντηση θα οργανωθεί και για Λάρνακα/Αμμόχωστο.

Σε συνέχεια της πρόθεσης για αποκέντρωση της ΕΑΚ, ο πρόεδρος ΕΑΚ τόνισε πως από τις εισηγήσεις που τέθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση, υλοποιήθηκαν σχεδόν όλες, αφού πλέον υπάρχει εκπροσώπηση της Λεμεσού στο Δ.Σ., στηρίζονται τα μέλη της Λεμεσού για παρουσία τους σε εκδηλώσεις στη Λευκωσία, δημιουργήθηκε διαρκής επαφή μεταξύ του Δ.Σ. και των μελών της Λεμεσού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εκδηλώσεις της ΕΑΚ στη Λεμεσό και στην Πάφο.

Ο β. γενικός γραμματέας ΕΑΚ, Μιχάλης Αριστείδου, ο οποίος ως υπεύθυνος της επιτροπής αποκέντρωσης, οργάνωσε τη συνάντηση στην πόλη, τόνισε πως προσεχώς θα διεξαχθεί στη Λεμεσό, σε συνεργασία με την ΚΟΠ, το σεμινάριο διαιτησίας ποδοσφαίρου και ανάλυσης της λειτουργίας του VAR.

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ υπενθύμισε στα μέλη της Λεμεσού τη λειτουργία της Λίστας Ανέργων, η οποία έχει βοηθήσει όπως βρουν εργασία πάνω από δέκα συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια, ενώ η επιτροπή εργασιακών θεμάτων υπό τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Σκαμπύλη, παραμένει στη διάθεση των μελών της ΕΑΚ για οτιδήποτε θέματα προκύψουν.

Αναλύθηκε στα μέλη, η δράση της επιτροπής σταδίων, υπό τους Μιχάλη Αριστείδου και Χρίστο Αποστολίδη, η οποία επιλύει προβλήματα που προκύπτουν στους χώρους εργασίας των σταδίων. Και ζητήθηκε από τα μέλη όπως ενημερώνουν τους πιο πάνω, για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν στους χώρους των δημοσιογραφικών στα στάδια, για να τυγχάνουν ακολούθως επίλυσης από την ΕΑΚ.

Στα θέματα επιμόρφωσης, τονίστηκε πως η ΕΑΚ προσφέρει υποτροφίες στα μέλη της, σε τρία πανεπιστήμια, Frederick, UCLAN και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπεύθυνοι της επιτροπής Στέλιος Στέλιου και Αγάθη Κλωνάρη, είναι στη διάθεση των μελών.

Όλες οι επιτροπές, και τα υπεύθυνα άτομα, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΑΚ.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, καλύφθηκαν αρκετά θέματα, όπως η ασφάλεια των δημοσιογράφων στα γήπεδα, οι διαδικασίες πρόσβασης των ΜΜΕ στους χώρους εργασίας στα στάδια με τον τρόπο απόκτησης διαπιστεύσεων, η ανανέωση των καρτών AIPS για την περίοδο 2026/2027 η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, η δημιουργία του ταμείου αλληλεγγύης μελών ΕΑΚ κ.α.

Η ΕΑΚ ευχαριστεί τη διοίκηση του Σταδίου Άλφαμεγα για τη φιλοξενία.