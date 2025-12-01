ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 25μ. - Με τριπλή εκπροσώπηση

Με τρεις αθλητές ταξίδεψε η ομάδα κολύμβησης στο Λούμπλιν της Πολωνίας όπου θα διεξαχθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης (2-7 Δεκεμβρίου) σε πισίνα 25. Οι αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν είναι η Κάλια Αντωνίου (50μ. και 100μ. ελεύθερο, 50μ ύπτιο, 50μ. Πεταλούδα), Μάρκος Ιακωβίδης (50μ. πρόσθιο, 50μ. πεταλούδα, 100μ. μικτή) και Φίλιππος Ιακωβίδης (50μ. και 100μ. ύπτιο, 50μ. πεταλούδα).

Στη διοργάνωση θα πάρουν μέρος 533 αθλητές από 45 χώρες κι αυτή θα είναι η 21η συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πισίνας 25μ. Για την Κάλια είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει στους αγώνες και οι καλύτερες θέσεις ήταν η 9η θέση της Μαρίας Παπαδοπούλου στα 100μ. πεταλούδα το 2000 και η 11η θέση της Κάλιας το 2023 στα 50μ. ύπτιο. Στην αυριανή πρώτη μέρα των αγώνων συμμετέχουν και οι τρείς αθλητές μας στα 50μ. πεταλούδα.

Οι υπόλοιπες συμμετοχές μας:

3/12 - Μάρκος Ιακωβίδης 100μ. μικτή

4/12 - Φίλιππος Ιακωβίδης 100μ. ύπτιο

5/12 - Κάλια Αντωνίου 100μ. ελεύθερο

6/12 - Φίλιππος Ιακωβίδης 50μ. ύπτιο , Κάλια Αντωνίου 50μ. ύπτιο και 50μ. ελεύθερο, Μάρκος Ιακωβίδης 50μ. πρόσθιο

Την ομάδα συνοδεύσει ο προπονητής Σταύρος Μιχαηλίδης