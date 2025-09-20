Εντός έδρας γκέλα για Νέα Σαλαμίνα, «πολυβόλο» η ΠΑΕΕΚ

Η Νέα Σαλαμίνα δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση του Ηρακλή Γερολάκκου και απώλεσε τους πρώτους της βαθμούς. Σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική, οι ερυθρόλυεκοι έμειναν άσφαιροι και άφησαν δύο βαθμούς εντός έδρας.

Αντίθετα η ΠΑΕΕΚ ήταν «πολυβόλο» και με φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ τον Χαλκάνορα.

Νωρίτερα, την πρώτη της νίκη στον φετινό μαραθώνιο της Β΄ Κατηγορίας πανηγύρισε η Καρμιώτισσα που επικράτησε στο ρελαντί με 3-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου. Για τους φιλοξενούμενους ήταν η δεύτερη σερί ήττα, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν.

Παρασκευή 19/09

Διγενής Μόρφου - Εθνικό Λατσιών 3-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα 1-2

Καρμιώτισσα- Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-0

ΠΑΕΕΚ-Χαλκάνορας 4-0

Αγία Νάπα-ΑΕΖ 1-0

Νέα Σαλαμίνα-Ηρακλής 0-0

Κυριακή 21/09

19:00 Σπάρτακος-ΜΕΑΠ

19:00 Ομόνοια 29Μ-ΑΣΙΛ