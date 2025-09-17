Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την ερχόμενη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Εθνικός Λατσιών - Διγενής Ακρίτας Μόρφου που θα αρχίσει στις 19:00.

Οι δύο ομάδες άρχισαν νικηφόρα τη χρονιά. Ο Εθνικός Λατσιών νίκησε με 1-0 τον Ηρακλή Γερολάκκου και ο Διγενής 3-1 την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 19.09.2025 (19:00)

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου

Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα Κατωκοπιάς

Σάββατο 20.09.2025 (16:30)

Κοινοτικό Στάδιο Πάνω Πολεμιδιών: Καρμιώτισσα - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

Σάββατο 20.09.2025 (19:00)

Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας: Αγία Νάπα - ΑΕΖ

Στάδιο Αμμόχωστος - Επιστροφή: Νέα Σαλαμίνα - Ηρακλής Γερολάκκου

Στάδιο Κερύνεια / Επιστροφή: ΠΑΕΕΚ - Χαλκάνορας***

***Μέχρι την Πέμπτη 18/9 πρέπει η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να αποστείλει τη μέτρηση του φωτισμού για το στάδιο της. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στο Στάδιο Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης».

Κυριακή 21.09.2025 (19:00)

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ Λύσης

Στάδιο Αμμόχωστος - Επιστροφή: Σπάρτακος Κιτίου - ΜΕΑΠ

 

