Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής)
Την ερχόμενη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Εθνικός Λατσιών - Διγενής Ακρίτας Μόρφου που θα αρχίσει στις 19:00.
Οι δύο ομάδες άρχισαν νικηφόρα τη χρονιά. Ο Εθνικός Λατσιών νίκησε με 1-0 τον Ηρακλή Γερολάκκου και ο Διγενής 3-1 την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 19.09.2025 (19:00)
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου
Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα Κατωκοπιάς
Σάββατο 20.09.2025 (16:30)
Κοινοτικό Στάδιο Πάνω Πολεμιδιών: Καρμιώτισσα - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
Σάββατο 20.09.2025 (19:00)
Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας: Αγία Νάπα - ΑΕΖ
Στάδιο Αμμόχωστος - Επιστροφή: Νέα Σαλαμίνα - Ηρακλής Γερολάκκου
Στάδιο Κερύνεια / Επιστροφή: ΠΑΕΕΚ - Χαλκάνορας***
***Μέχρι την Πέμπτη 18/9 πρέπει η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να αποστείλει τη μέτρηση του φωτισμού για το στάδιο της. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στο Στάδιο Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης».
Κυριακή 21.09.2025 (19:00)
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ Λύσης
Στάδιο Αμμόχωστος - Επιστροφή: Σπάρτακος Κιτίου - ΜΕΑΠ