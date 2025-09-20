ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE στις 19:00 το Εθνικός - Ανόρθωση (εντεκάδες)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE στις 19:00 το Εθνικός - Ανόρθωση (εντεκάδες)

Ξεκινά στις 19:00 το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Εθνικό Άχνας και την Ανόρθωση.

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο Δασάκι

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Μαρτίμ, Πεχλιβάνης, Λομοτέι, Μασάδο, Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Αγγελόπουλος, Μπρένο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι, Αρτυματάς, Κίκο, Βούκιτς, Θεοδώρου, Κατελάρης, Σαντίν, Φουρτάδο, Ιωάννου, Ηλία

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Tags

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανη σουτάρα ο Μιλιτάο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ (Οι ενδεκάδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Guardians: «Απαιτούμε να μην ξαναδούμε τέτοια εικόνα»

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το Εθνικός - Ανόρθωση (εντεκάδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Κετσπάγια στο Δασάκι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο γιός του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα, θα αγωνίζεται στην εθνική Αλγερίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρέπει κάποιος άλλος να «μιλήσει»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ: Ακάθεκτη και 5Χ5!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παγκόσμιο στίβου: Πέμπτη θέση στον κόσμο η Τζένγκο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Οριστικά χωρίς οπαδούς της η ΑΕΚ στο ματς με την ΑΕΛ Νovibet

Ελλάδα

|

Category image

Θα το κάνει ο Ράτζκοφ για πρώτη φορά;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κέρκεζ/Κύπρος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ροναλντίνιο θα παρουσιάσει την τελετή της «Χρυσής Μπάλας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

300 χιλιάδες ετησίως!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη