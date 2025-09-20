LIVE στις 19:00 το Εθνικός - Ανόρθωση (εντεκάδες)
Ξεκινά στις 19:00 το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Εθνικό Άχνας και την Ανόρθωση.
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Μαρτίμ, Πεχλιβάνης, Λομοτέι, Μασάδο, Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Αγγελόπουλος, Μπρένο
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι, Αρτυματάς, Κίκο, Βούκιτς, Θεοδώρου, Κατελάρης, Σαντίν, Φουρτάδο, Ιωάννου, Ηλία
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης