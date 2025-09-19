Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας
Σε δύο δόσεις και με ένα παιχνίδι να έχει τηλεοπτική κάλυψη.
Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας καθορίστηκε ως ακολούθως:
Σάββατο 27.09.2025 (19:00)
Δόξα Κατωκοπιάς - Αγία Νάπα
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Εθνικός Λατσιών
Χαλκάνορας - Σπάρτακος Κιτίου
ΑΕΖ - Ομόνοια 29Μ (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)
Κυριακή 28.09.2025 (19:00)
Ηρακλής - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (Κερύνεια / Επιστροφή)
Διγενής Μόρφου - Νέα Σαλαμίνα (Κατωκοπιά / Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης)
ΑΣΙΛ - ΠΑΕΕΚ (Αμμόχωστος - Επιστροφή)
ΜΕΑΠ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών (Δημήτρη Χάματσου)
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας ΜΕΑΠ - Καρμιώτισσα.