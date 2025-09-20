Χωρίς Πελίστρι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το «αιώνιο» ντέρμπι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φακούντο Πελίστρι έμεινε εκτός αποστολής για το «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου, ενώ το ίδιο ισχύει και με τον Μίλος Πάντοβιτς.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το μεγάλο ντέρμπι, με τον Χρήστο Κόντη να βλέπει τον Πελίστρι να κάνει και πάλι ατομικό πρόγραμμα και να τίθεται οριστικά νοκ-άουτ για την αναμέτρηση.

Από την αποστολή απουσιάζει και ο Μίλος Πάντοβιτς, με τους υπόλοιπους παίκτες να είναι κανονικά διαθέσιμοι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό (21/9, 21:00, «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος».

