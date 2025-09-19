ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' κατηγορία: Δυο διπλά, το ένα με ανατροπή στο β' ημίχρονο

Β' κατηγορία: Δυο διπλά, το ένα με ανατροπή στο β' ημίχρονο

Δεύτερη νίκη για τον Διγενή Μόρφου, σεφτέ για τη Δόξα

Με εμφαντικό τρόπο ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου έκανε το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα β’ κατηγορίας, κερδίζοντας εκτός έδρας με 3-0 τον νεοφώτιστο στην κατηγορία Εθνικό Λατσιών που έχασε τους πρώτους του βαθμούς στη σεζόν.

Τα τέρματα για τους νικητές πέτυχαν οι Γκουέδες (12’), Αντωνίου (16’) και Χατζηδημητρίου. Διπλό πανηγύρισε και η Δόξα που με τέρματα των Ρομπίναντ (60’) και Μιλιτσεάνου (76’) πήρε τους πρώτους βαθμούς της, κερδίζοντας με 2-1 την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, η οποία είχε ανοίξει το σκορ στο 24’ με τον Χριστοδούλου.

Η αγωνιστική συνεχίζεται το Σάββατο (20/09). Στις 16:30 θα γίνουν τα παιχνίδια ΠΑΕΕΚ-Χαλκάνορας και Καρμιώτισσα-ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος και στις 19:00 το Αγία Νάπα-ΑΕΖ και το Νέα Σαλαμίνα-Ηρακλής Γερολάκκου. Η αυλαία της αγωνιστικής θα κλείσει την Κυριακή (21/09, 19:00) με τα παιχνίδια Σπάρτακος-ΜΕΑΠ και Ομόνοια 29Μ-ΑΣΙΛ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

