Β' κατηγορία: Δυο διπλά, το ένα με ανατροπή στο β' ημίχρονο

Με εμφαντικό τρόπο ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου έκανε το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα β’ κατηγορίας, κερδίζοντας εκτός έδρας με 3-0 τον νεοφώτιστο στην κατηγορία Εθνικό Λατσιών που έχασε τους πρώτους του βαθμούς στη σεζόν.

Τα τέρματα για τους νικητές πέτυχαν οι Γκουέδες (12’), Αντωνίου (16’) και Χατζηδημητρίου. Διπλό πανηγύρισε και η Δόξα που με τέρματα των Ρομπίναντ (60’) και Μιλιτσεάνου (76’) πήρε τους πρώτους βαθμούς της, κερδίζοντας με 2-1 την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, η οποία είχε ανοίξει το σκορ στο 24’ με τον Χριστοδούλου.

Η αγωνιστική συνεχίζεται το Σάββατο (20/09). Στις 16:30 θα γίνουν τα παιχνίδια ΠΑΕΕΚ-Χαλκάνορας και Καρμιώτισσα-ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος και στις 19:00 το Αγία Νάπα-ΑΕΖ και το Νέα Σαλαμίνα-Ηρακλής Γερολάκκου. Η αυλαία της αγωνιστικής θα κλείσει την Κυριακή (21/09, 19:00) με τα παιχνίδια Σπάρτακος-ΜΕΑΠ και Ομόνοια 29Μ-ΑΣΙΛ.