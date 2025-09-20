Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στον Μπρένο από τους Ανορθωσιάτες ο Μαρτίνς!

Στο 90+2΄ο Βραζιλιάνος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για αντίδραση προς την κερκίδα.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων του μετά το ματς, ο προπονητής του Εθνικού, Ούγκο Μαρτίνς αναφέρθηκε στο θέμα τονίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής του, δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον κόσμο της Ανόρθωσης η οποία προκάλεσε την αντίδρασή του.

Όσα είπε: «Θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό με τον Μπρένο. Δεν ήταν δίκαιο αυτό που έγινε γιατί δέχθηκε ρατσιστική συμπεριφορά από την κερκίδα και έχασε τον έλεγχο. Είναι καλό παιδί»