Τρένο με Μανόλο Χιμένεθ ο Άρης!

Τρίτη συνεχόμενη «αποστολή» για τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ και πάλι εκτός έδρας, αυτή τη φορά στο Αγρίνιο απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν άλλαξε επ ουδενί την ενδεκάδα του συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό μεσοβδόμαδα, καθώς ομάδα που κερδίζει δεν... αλλάζει.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο από την άλλη πλευρά, άλλαξε το βασικό του τερματοφύλακα, επιλέγοντας τον Ξενόπουλο αντί του Ραμίρεζ.

Ένα αρκετά «σκληρό» πρώτο ημίχρονο, με τα τάκλιν και τις κάρτες να πέφτουν... βροχή. Από μία -όχι και τόσο απειλητική- ευκαιρία για τις δύο ομάδες στο πρώτο δεκάλεπτο, με τις κεφαλιές των Ποκόρνι και Ντουντού να καταλήγουν άουτ για Κηφισιά και Άρη αντίστοιχα.

Στο 16ο λεπτό το σουτ του Γαλανόπουλου από μακριά βρήκε σε ετοιμότητα τον Ξενόπουλο, ενώ λίγα λεπτά μετά η Κηφισιά σκόραρε με τον Πόμπο, με το γκολ να ακυρώνεται, καθώς ο Τεττέη είχε βρει τη μπάλα με το χέρι πριν ο μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς «εκτελέσει» τον Διούδη.

Οι κιτρινόμαυροι προσπάθησαν να αντιδράσουν με τα σουτ των Ντουντού-Μορόν, τα οποία έφυγαν αρκετά μέτρα μακριά από την εστία των τυπικά γηπεδούχων, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Κηφισιά να μένει με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Διαμαντής Χουχούμης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα σε φάουλ του Μορόν έπειτα από επέμβαση του VAR.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη σε θέση... οδηγού και τον Μορόν να «σπαταλά» μεγάλη ευκαιρία στο 50ο λεπτό, ενώ ο Ισπανός «νικήθηκε» επτά λεπτά αργότερα από τον Ξενόπουλο με εντυπωσιακό τρόπο. Ένα δεύτερο ημίχρονο «μονόλογος» για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι λίγο πριν το 70΄ έχασαν και άλλη ευκαιρία, όταν μετά από σέντρα του Γιαννιώτα, ο Μόντσου πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν βρήκε εστία.

Στο 79΄ήταν η σειρά της Κηφισιάς να απαντήσει στις ευκαιρίες με το σουτ του Τεττέη στην αντεπίθεση να είναι δυνατό, αλλά να μην έχει αποτέλεσμα. Άμεση «απάντηση» Μορόν με τον Ξενόπουλο να δηλώσει ξανά «παρών».

Ο Άρης βρήκε τη «λύτρωση» στο 87΄, όταν μετά το σουτ του Τεχέρο, η μπάλα έφτασε στον Μισεουί και εκείνος νίκησε τον Ξενόπουλο για το 0-1 των κιτρινόμαυρων.

Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Κηφισιά να μην βρίσκει τρόπο αντίδρασης και τον Άρη να κάνει το 3χ3 επί Χιμένεθ σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια.

