ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Άνοιξε λογαριασμό η Καρμιώτισσα με τριάρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Άνοιξε λογαριασμό η Καρμιώτισσα με τριάρα

Η δράση στη Β΄ Κατηγορία ξεκίνησε νωρίτερα με ένα παιχνίδι.

Tην πρώτη της νίκη στον φετινό μαραθώνιο της Β΄ Κατηγορίας πανηγύρισε η Καρμιώτισσα που επικράτησε στο ρελαντί με 3-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου. Ο Πιτζιολίς στο 7ο λεπτό και ο Τσουκαλάς στο 33ο έβαλάν τις βάσεις για να κλείσει το σκορ ο Σούτο στο 70΄.

Για τους φιλοξενούμενους ήταν η δεύτερη σερί ήττα, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν.

Παρασκευή 19/09

Διγενής Μόρφου - Εθνικό Λατσιών 3-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα 1-2

Σάββατο 20/09

Καρμιώτισσα- Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-0

ΠΑΕΕΚ-Χαλκάνορας 

Αγία Νάπα-ΑΕΖ

Νέα Σαλαμίνα-Ηρακλής Γερολάκκου. 

Κυριακή 21/09

19:00 Σπάρτακος-ΜΕΑΠ

19:00 Ομόνοια 29Μ-ΑΣΙΛ

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο τραυματισμός Ιωάννου έφερε ντεμπούτο Μπέζους στην Ανόρθωση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άνετα το «5Χ5» η Ρεάλ στην επιστροφή του Μπέλιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόδρομος με Αλμέιδα στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ 0-2

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Εθνικός - Ανόρθωση 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόλυτη η Μπάγερν με χατ-τρικ του Κέιν, απίθανο ρεκόρ από τον Ατουμπόλου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Άνοιξε λογαριασμό η Καρμιώτισσα με τριάρα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διασυρμός για την Χιρόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνελήφθη ο πρώην γκολκίπερ της Πάφου, Άρτουρ Ρούτκο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανη σουτάρα ο Μιλιτάο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Guardians: «Απαιτούμε να μην ξαναδούμε τέτοια εικόνα»

ΑΕΚ

|

Category image

Η εντεκάδα του Κετσπάγια στο Δασάκι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο γιός του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα, θα αγωνίζεται στην εθνική Αλγερίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρέπει κάποιος άλλος να «μιλήσει»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη