Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Άνοιξε λογαριασμό η Καρμιώτισσα με τριάρα

Tην πρώτη της νίκη στον φετινό μαραθώνιο της Β΄ Κατηγορίας πανηγύρισε η Καρμιώτισσα που επικράτησε στο ρελαντί με 3-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου. Ο Πιτζιολίς στο 7ο λεπτό και ο Τσουκαλάς στο 33ο έβαλάν τις βάσεις για να κλείσει το σκορ ο Σούτο στο 70΄.

Για τους φιλοξενούμενους ήταν η δεύτερη σερί ήττα, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν.

Παρασκευή 19/09

Διγενής Μόρφου - Εθνικό Λατσιών 3-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα 1-2

Σάββατο 20/09

Καρμιώτισσα- Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-0

ΠΑΕΕΚ-Χαλκάνορας

Αγία Νάπα-ΑΕΖ

Νέα Σαλαμίνα-Ηρακλής Γερολάκκου.

Κυριακή 21/09

19:00 Σπάρτακος-ΜΕΑΠ

19:00 Ομόνοια 29Μ-ΑΣΙΛ