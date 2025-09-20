Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Άνοιξε λογαριασμό η Καρμιώτισσα με τριάρα
Η δράση στη Β΄ Κατηγορία ξεκίνησε νωρίτερα με ένα παιχνίδι.
Tην πρώτη της νίκη στον φετινό μαραθώνιο της Β΄ Κατηγορίας πανηγύρισε η Καρμιώτισσα που επικράτησε στο ρελαντί με 3-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου. Ο Πιτζιολίς στο 7ο λεπτό και ο Τσουκαλάς στο 33ο έβαλάν τις βάσεις για να κλείσει το σκορ ο Σούτο στο 70΄.
Για τους φιλοξενούμενους ήταν η δεύτερη σερί ήττα, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν.
Παρασκευή 19/09
Διγενής Μόρφου - Εθνικό Λατσιών 3-0
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Δόξα 1-2
Σάββατο 20/09
Καρμιώτισσα- Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-0
ΠΑΕΕΚ-Χαλκάνορας
Αγία Νάπα-ΑΕΖ
Νέα Σαλαμίνα-Ηρακλής Γερολάκκου.
Κυριακή 21/09
19:00 Σπάρτακος-ΜΕΑΠ
19:00 Ομόνοια 29Μ-ΑΣΙΛ