Χωρίς Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς στο ντέρμπι «αιωνίων» ο Ολυμπιακός!

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο (21/9, 21:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι «αιωνίων» από την οποία απουσιάζουν τρεις ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο Βάσκος τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς για την σημαντική αναμέτρηση απέναντι στο «τριφύλλι», καθώς αμφότεροι δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για ένα ματς τόσο υψηλής έντασης, λόγω των τραυματισμών που αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, στην αποστολή του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Τζολάκης, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι του Champions League κόντρα στην Πάφο.

Αναλυτικά η αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδας: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

sdna.gr