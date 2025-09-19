Στη Γερμανία για τη μάχη των ημιτελικών του EURONASCAR PRO ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

Στην τελική ευθεία μπαίνει η φετινή χρονιά στο EURONASCAR PRO 2025, στο οποίο συμμετέχει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 20-21 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της διοργάνωσης στην πίστα «Motorsport Arena Oschersleben» στη Γερμανία.

Αυτός είναι και ο τελευταίος αγώνας πριν από τους τελικούς που θα γίνουν στις 11-12 Οκτωβρίου στην πίστα «Circuit Zolder» στο Βέλγιο. Τονίζεται ότι τόσο στα ημιτελικά, όσο και στα τελικά οι βαθμοί μετράνε διπλοί, γεγονός που φέρνει ανατροπές στην γενική κατάταξη.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στον πρώτο του αγώνα, μετά την ανακήρυξή του ως πρεσβευτής της SPEEDHOUSE, με το αυτοκίνητο της οποίας αγωνίζεται στην τρέχουσα σεζόν, βρίσκεται εντός της πρώτης δεκάδας και όντας σε κοντινή απόσταση από την πρώτη τριάδα, θέλει να μαζέψει αρκετούς βαθμούς που θα του διατηρήσουν τις ελπίδες για μεγάλη αναρρίχηση στη βαθμολογία ενόψει και των τελικών του Οκτωβρίου.

«Θα δώσω ότι έχω και δεν έχω καθώς είναι διπλοί βαθμοί και είναι η ώρα των μεγάλων ανατροπών που θα κρίνουν και το πρωτάθλημα. Είμαστε έτοιμοι με την ομάδα να παλέψουμε» επισημαίνει με αποφασιστικότητα ο Κύπριος οδηγός.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα του τριημέρου στη Γερμανία, μετά τις τελικές δοκιμές της Παρασκευής (19/09), το πρωινό του Σαββάτου (20/09) οι οδηγοί θα μπουν στη μάχη των προκριματικών, ενώ μέχρι το μεσημέρι θα διεξαχθεί και η Superpole, μέσω της οποίας θα καθοριστεί η σειρά εκκίνησης.

Αργότερα την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας στην «Motorsport Arena Oschersleben», η οποία είναι μήκους 3,696χλμ και οι οδηγοί θα κληθούν να κάνουν 20 γύρους για τον τερματισμό. Άλλους τόσους θα πραγματοποιήσουν το μεσημέρι της Κυριακής (21/09) οπότε και θα λάβει χώρα η δεύτερη κούρσα στη Γερμανία.

Πλατινένιος Χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η HTFX, ενώ τον υποστηρίζουν η ALCO Filters, η Psaltis Auto Parts, η Televantos Used Trucks, η Panayiotides Gifts, το Sana Hiltonia και η πίστα Daytona Raceway.