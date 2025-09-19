ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέταρτος τίτλος για τον Λάιλς στα 200μ.

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέταρτος τίτλος για τον Λάιλς στα 200μ.

Μεγάλος χαμένος της μάχης ήταν ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Λετσίλε Τεμπόγκο.

Ο Νόα Λάιλς «έγραψε» ιστορία στο Τόκιο, κατακτώντας για τέταρτη διαδοχική φορά τον παγκόσμιο τίτλο στα 200μ.

Ο 28χρονος Αμερικανός χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά ήταν αυτός που τελικά επικράτησε με 19.52, πολύ κοντά στο 19.51 του ημιτελικού, που αποτελεί και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.

 Οι ΗΠΑ έκαναν το «1-2», με τον Κένι Μπέντναρεκ να καταλαμβάνει τη... συνήθη γι' αυτόν δεύτερη θέση με 19.58, ενώ ο νεαρός Τζαμαϊκανός Μπράιαν Λέβελ πήρε την τρίτη θέση με 19.64 (ατομικό ρεκόρ) και επιβεβαίωσε ότι έρχεται με... φόρα.

Μεγάλος χαμένος της μάχης ήταν ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Λετσίλε Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα, ο οποίος, αν και σημείωσε την ταχύτερη φετινή επίδοσή του με 19.65, έμεινε τέταρτος και εκτός βάθρου.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νταμπλ» για τη Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, κέρδισε και τα 200μ. στο Παγκόσμιο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χρειάζεται… κάτι από το ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Τέταρτος τίτλος για τον Λάιλς στα 200μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Με... άγχος στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Μπέντζαμιν πήρε και τον παγκόσμιο τίτλο στα 400μ. εμπόδια, εκτός βάθρου ο Βάρχολμ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Συνεχίζουν μαζί ΑΠΟΕΛ και ISX Financial EU

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Marca: «Συμφωνία Άρη και Ντέκα, την χάλασε τελευταία στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο»

Ελλάδα

|

Category image

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πονοκέφαλος» στη Βαλένθια: Τρεις παίκτες αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιντερ και Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζουν τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέτοιες εμφανίσεις δεν δικαιολογούνται και ψάχνει... το λάθος ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Στη Γερμανία για τη μάχη των ημιτελικών του EURONASCAR PRO ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη