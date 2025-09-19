Ιντερ και Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζουν τον Βλάχοβιτς

Μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν στα πλάνα τους για το επόμενο καλοκαίρι τον Ντούσαν Βλάχοβιτς της Γιουβέντους για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής τους και ήδη έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του.

Ο Σέρβος διεθνής φορ μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και ήδη η ομάδα του Μιλάνου έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», ενώ στην Ισπανία αναφέρουν πως η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του για να καλύψει το κενό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Βαρκελόνη.

Η διοίκηση των «μπιανκονέρι» ήθελε αρχικά να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Βλάχοβιτς, αλλά ο διεθνής επιθετικός απάντησε αρνητικά στην πρόταση για διετή επέκταση του, καθώς δεν ικανοποιήθηκε από τα χρήματα που προσφέρθηκαν για να βάλει την υπογραφή του.

Ο διεθνής επιθετικός ζητά «ακατέβατα» 12 εκατ. ευρώ το χρόνο, «καθαρά», για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο, ενώ η διοίκηση του έχει προτείνει αύξηση των αποδοχών του από τα πέντε, που λαμβάνει τώρα, στα επτά εκατ. ευρώ. Ο Βλάχοβιτς έχει προτάσεις και από τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη και η Ιντερ είναι ένας πιθανός προορισμός του μετά το τέλος της φετινής σεζόν, με την Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.