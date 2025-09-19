ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπέντζαμιν πήρε και τον παγκόσμιο τίτλο στα 400μ. εμπόδια, εκτός βάθρου ο Βάρχολμ!

Με έκπληξη ολοκληρώθηκε η κούρσα στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Στίβου στο Τόκιο.

Ο Ράι Μπέντζαμιν πρόσθεσε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή δίπλα σε εκείνον του Ολυμπιονίκη των 400μ. εμπόδια, κερδίζοντας τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο. Ο 28χρονος Αμερικανός έδειξε πολύ δυνατός και, ειδικά μετά τα μισά της κούρσας, κυριάρχησε και πήρε διαφορά.

Αν και έριξε το τελευταίο εμπόδιο, κράτησε την πρωτοπορία και τερμάτισε στην πρώτη θέση με 46.52, αντέχοντας στην επίθεση του Βραζιλιάνου Άλισον Ντος Σάντος (νικητή το 2022 στο Γιουτζίν και δύο φορές «χάλκινου» Ολυμπιονίκη), ο οποίος με 46.84 πήρε τη δεύτερη θέση.

Την τρίτη θέση (όπως το 2019 στην Ντόχα) πήρε ο έμπειρος Αμπντεραχμάν Σαμπά από το Κατάρ με 47.06, ενώ η μεγάλη απογοήτευση ήταν ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Κάρστεν Βάρχολμ. Ο Νορβηγός, αν και έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, δεν είχε δυνάμεις στην τελική ευθεία και έμεινε πέμπτος με 47.58.

Να σημειωθεί ότι ο Μπέντζαμιν είχε κατακτήσει δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, αλλά οι μοναδικοί παγκόσμιοι τίτλοι του είχαν έρθει στη σκυταλοδρομία 4Χ400μ.

