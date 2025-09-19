Συνεχίζουν μαζί ΑΠΟΕΛ και ISX Financial EU

H εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ και η ISX Financial EU Plc (“ISXX”) ανακοινώνουν την ανανέωση της χορηγικής τους συμφωνίας, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους για τις αγωνιστικές περιόδους 2025–2026 και 2026–2027.

Η επέκταση της συμφωνίας αυτής βασίζεται σε μία συνεργασία που ξεκίνησε το 2023 και αντικατοπτρίζει τη κοινή δέσμευση για φιλοδοξία, πειθαρχία και ομαδικό πνεύμα ως βασικές αρχές και για τους δύο οργανισμούς. Ο ΑΠΟΕΛ είναι η πιο επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Κύπρου, με συνολικά 29 πρωταθλήματα, 21 Κύπελλα Κύπρου και 15 Super Cup, καθώς και μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τα προημιτελικά του UEFA Champions League την περίοδο 2011–2012. Η ISX είναι περήφανη να ταυτίζεται με οργανισμούς που ηγούνται στους τομείς τους, θέτοντας πρότυπα αριστείας και εμπνέοντας άλλους να πετύχουν στο υψηλότερο επίπεδο.

«Η επέκταση της χορηγίας με τον ΑΠΟΕΛ, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε οργανισμούς που ενσαρκώνουν την αριστεία και την ανθεκτικότητα. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό άθλημα. Ενώνει τους ανθρώπους, εμπνέει την επιτυχία και ενισχύει το πνεύμα της ομαδικότητας. Αυτές οι αξίες συμβαδίζουν με το όραμα «Dream Big» της ISX και είμαστε περήφανοι να στεκόμαστε στο πλευρό του ΑΠΟΕΛ, καθώς επιδιώκει την επιτυχία εντός και εκτός γηπέδου».

— Νικογιάννης Καραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος, ISXX

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με την ISX Financial, έναν επιτυχημένο χρηματοοικονομικό οργανισμό που έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή του στον ΑΠΟΕΛ, στους ποδοσφαιριστές και στους φιλάθλους μας. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία των μακροχρόνιων συνεργασιών με εταιρείες που στηρίζουν την αποστολή μας.

— Πρόδρομος Πετρίδης, Πρόεδρος ΑΠΟΕΛ

Με περισσότερους από 140 εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, η ISXX έχει ηγετικό ρόλο στην τοπική αγορά, συμβάλλοντας τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινότητα που βρίσκεται. Μέσα από την πρωτοβουλία «Dream Big», η ISXX συνεχίζει να επενδύει στον αθλητισμό και στη στήριξη της νεολαίας, στηρίζοντας έργα που θα εμπνεύσουν τις μελλοντικές γενιές σε όλο το νησί.